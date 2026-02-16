歡迎回來

23
三月
拜年送禮品味之選 馬年白茶餅、金馬滿堂茶禮盒
美食情報

拜年送禮品味之選 馬年白茶餅、金馬滿堂茶禮盒

搵食地圖
搵食地圖

　　拜年送禮除了藍罐曲奇、金莎，有沒有想過送茶，有品味得來又可以為吃了太多賀年食物解膩消滯，感覺更貼心！

 

　　茶餅包裝印上馬仔圖案，十分可愛！茶餅是獨家拼配的「福安大白」，當中包括2021年高山老樅壽眉（春茶）、2024年寒露壽眉（秋茶）以及2025年錦屏村白牡丹（春茶），甜中帶有清新豆香味，口感溫潤。無論是閒來一杯或是品茗高手都會喜歡！

 

拜年送禮品味之選 馬年白茶餅、金馬滿堂茶禮盒

拜年送禮品味之選 馬年白茶餅、金馬滿堂茶禮盒

「愛馬氏」馬年白茶餅 $299

 

　　「離念茶蒔」與「茶氏」同時推出「金馬滿堂」新年茶禮盒，紅色馬年卡通圖案包裝喜慶感十足，打開更驚喜滿滿！當中有武夷山稀有種植品種「銅駿眉」紅茶和「金桂花麻粟老欉紅茶」茶包，前者如絲幼滑，醇厚中帶桂圓乾的甜潤；後者則帶溫暖的花蜜氣息與果香。禮盒亮點還有「盲盒」，大家隨時抽中本地製作3D Print懷舊米通蓋碗掛飾、西施茶壺掛飾或潮州朱泥手工茶寵，小巧可愛！禮盒更附送以貓店長「金仔」做主角的「「金肉滿堂」特別版利是封，與大家一齊過肥年！

 

拜年送禮品味之選 馬年白茶餅、金馬滿堂茶禮盒

金馬滿堂」新年茶禮盒 $268，3盒九折優惠

 

離念茶蒔／茶氏

Instagram：@chas_bythetime、@thechas__

訂購：https://www.thechas.store/

 

Tags:#拜年送禮#茶#茶餅
譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封
譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封

投票區

⁠2026年農曆新年假期安排
33
|
1

你2026年農曆新年假期會點過？

外遊「避年」
3%
留港消費
55%
宅在家休息
42%
投票期：2026-02-16 ~ 2026-03-16
