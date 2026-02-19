歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
10
四月
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！ 灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
推介度：
10/04/2026 - 19/04/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Amazon Go失去溫度：走得太前最終結業，無人商店模式面臨挑戰
數碼創科

Amazon Go失去溫度：走得太前最終結業，無人商店模式面臨挑戰

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　早前Amazon宣布將於今年內關閉所有Amazon Go便利店同Amazon Fresh超巿，Amazon無人店成為新時代錯配嘅犧牲品。當年推出時被視為零售業轉捩點，利用Just Walk Out技術，顧客可選擇商品後就直接離開，感應器同鏡頭分析後會自動於顧客賬戶扣數，方便快捷。尤如電影般嘅科技，但可惜對大眾嚟講實在「走得太前」，最終只能結業。其實Amazon Go 同Amazon Fresh 嘅概念十分好，只係各方面未能完全配合，導致失敗收場。

 

　　Amazon Go 於2018年推出，當年人工智能技術尚未成熟同普及，高科技無人店對大眾嚟講太過科幻，係一種全新用戶體驗。新用戶體驗冇好壞之分，但店內無人，缺乏人與人之間交流同安全感，冷冰冰感覺就好容易給人一個壞印象。再者店內設有大量鏡頭同感應器，更覺被全天候監視，不期然產生較負面體驗。無人店對某部分高端客群或產品銷售可能好合適，不過對便利店 / 超巿就未必一定有效。其實顧客同店員間互動亦係賣點之一，尤其對基層巿民嚟講，係一種樂趣，亦係一種溫度。溫度、安全感、私穩，有時遠勝高科技帶來嘅便利。

 

　　另一最大致命傷係開發同經營成本太貴，收入少、租金貴，就算慳咗店內人力成本亦難以回本。仲有一點大眾可能未必知道，雖然Amazon主打店內冇人，但事實係有不少「店外員工」每日為無人店工作。因當年AI技術未夠成熟，無人店並非大眾所想咁「智能」。當時Amazon 為保顧客消費金額準確無誤，聘用千名店外員工監視店內購物過程。加上Amazon Go推出時出現太多技術問題，消費金額錯誤、收據確認延遲等，進一步破壞用戶體驗，同時亦增加技術維護/ 維修成本。

 

　　Amazon將用戶由線上帶到線下，再利用Just Walk Out 全自動付款技術，從而建立一個自己獨有嘅Online/ Offline 生態圈。雖然概念看似完美，但背後門檻十分高。除以上所講顧客並未習慣太新嘅用戶體驗之外，唔收現金及信用卡，亦冇提供其他付款方式，顧客必須下載 Amazon Go App 並綁定 Amazon 帳戶先能付款，此舉無欵向不少基層人士落閘。而喺2019年被指歧視低收入人士（只能現金付款人士），所以Amazon 最後被迫引入現金及信用卡支付。其實Amazon策略有點過早收割，將「終局」當成「開局」。最理想嘅策略路徑，初期應先開通較多支付方式以吸引最大人流。當用戶黏性愈來愈強後，再逐步收窄。一開始門檻過高，試圖強迫市場一步到位，結果不但未能吸納大部分顧客，更引發不少問題。

 

　　Amazon無人店概念並唔差，但傳統實體店仍有其價值所在，非一下子能用科技完全取代。喺呢個「科技跑得快過人性」嘅階段，大眾需要係溫度多於便利。

 

Tags:#Amazon#Amazon Go#Amazon Fresh#Pantry熱話#創科#數碼營銷#智慧生活#無人店#科技#結業#全自動付款技術#人性#溫度
Add a comment ...Add a comment ...
職場必學｜學懂3個職場說話技巧，助你跑贏好多人
更多我做Marketing文章
職場必學｜學懂3個職場說話技巧，助你跑贏好多人

投票區

政府發表財政預算案2026
143
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
16%
一般
17%
不滿意
25%
非常不滿意
36%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處