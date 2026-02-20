蛇年已過，馬年入局，蛇年最後一個交易日的成交大幅萎縮，已不具分析意義，故還是向前看較好。

馬年開局有件事要特別留意：

1. AI恐懼

愈來愈多金融界專業人士在審視由AI焦慮引發的一連串連環拋售之後，給出了這樣的判斷。

人工智能很可能顛覆一批企業，甚至讓其中一些徹底出局。但在他們看來，財富管理、房地產中介、保險經紀、物流等行業完全消失的可能性微乎其微。

而這，選對正是機會所在；但選錯，就萬劫不復。

每當一款新AI工具威脅到某個行業，投資者就會不分青紅皂白地把整個板塊一起賣掉。

以物流行業為例，上周四（12日）僅因一則相關報告，板塊暴跌近7%。羅素3000貨運指數裏的17隻股票全線下跌，半數跌幅至少達到5%。僅僅一天後，除4隻外全部反彈，板塊收復了一半跌幅。

最近幾周，其他多個行業也遭遇了類似的劇烈過山車。市場對哪怕最微小的「被AI替代風險」都反應過度。

基金經理和分析師表示，這種無差別拋售已經脫離基本面，反而帶來了買入機會。

「市場正在洗牌，但這是絕佳的買入機會。」財富管理公司Bolvin Wealth Management Group總裁吉娜．博爾文．貝爾納杜奇表示，她正在估值回落之後分批買入科技股。

「就像互聯網泡沫時代一樣，會有贏家和輸家。」

2. 美減息或要延遲

在1月27日至28日的議息會議上，美聯儲局決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.5厘至3.75厘之間不變，結束此前的三連降。該決定得到大部分與會官員支持，被視為去年累計減息75個基點後評估經濟狀況的合理選擇，但美聯儲局理事米蘭和沃勒投了反對票，主張減息25個基點。

針對後續貨幣政策走向，會議紀錄顯示各方立場分化明顯。部分官員提出，若通脹如預期回落，進一步下調聯邦基金利率目標區間具備合理性；部分官員則認為，需在等待新的經濟和通脹數據期間維持利率不變，其中部分官員明確提出，需在確認通脹回歸政策目標軌道後，再考慮啟動減息；個別官員提出不應排除重新加息的可能性，希望會後聲明更清晰地體現利率決策的雙向可能性。

關於通脹前景，美聯儲局官員普遍預計通脹將向2%的政策目標下行，但回落節奏和具體時點仍存在不確定性。紀錄提及，關稅對核心商品價格的推升影響或在今年逐步減弱，但多數官員警告，通脹回落至2%目標的進程可能慢於市場普遍預期且表現不均衡，通脹持續高於目標的風險不容忽視，部分官員還提出，持續的需求壓力可能支撐通脹維持高位。

Corpay亞太貨幣策略師Peter Dragicevich表示：「這表明，在現任主席鮑威爾的任期結束前，美聯儲局至少沒有逼切需要再次減息。」

美聯儲局3月維持利率不變的概率為94.1%，到6月累計減息25個基點的概率為50.4%。

3. 美伊戰事

據新華社援引美國阿克西奧斯新聞網站18日報道，目前沒有任何跡象表明美國與伊朗的外交談判會取得突破，與此同時，愈來愈多的證據表明美對伊軍事行動「逼在眉睫」。

報道援引消息人士的話說，如果美國對伊朗發動軍事行動，很可能是一場為期數周的大規模行動。美國和以色列很可能將聯合行動，其規模將比去年6月「12日戰爭」大得多，對伊朗更具「生存性威脅」，也將對整個地區產生深遠影響。

據央視消息，當地時間18日，以色列高級官員稱，美國對伊朗發動軍事打擊的「時間表正在縮短」。由於美伊新一輪談判未取得實質性進展，以方研判美國總統特朗普極可能在近期「通過」攻擊計劃。

市況未明朗，孖展要少做

每屆周末，要考慮美伊戰事會否爆發。在其餘時間，在3月中前，要考慮AI恐懼仍要消化。在4月之後，就要考慮美聯儲局減息是否真要延遲。

在三大不確定性下，孖展要少做，揀股不要再信故事，畫大餅PPT（指公司描述遠大但難以實現、誇大其詞的未來承諾），而是要揀實打實，有盈利，有分紅之股。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）