利是開始第一堂理財課

新年假期，與家人親友相聚拜年，特別珍惜一家人相處時光。比起檢視投資損益，我學會放慢生活節奏，重新審視整體規劃。當想到人生不同階段的承擔能力有別，理財便不再只是數字，而是對風險承受能力的管理。



今年過年，兩個女兒開始留意利是金額。她們知道這筆錢屬於自己，也開始思考如何處理。我沒有急著替她們存起，也沒有談投資回報，只建議分成三部分：儲蓄、自由使用、分享心意。比例不重要，重要是明白可以選擇，也必須取捨。



當孩子知道資源有限，自然開始明白優先次序。金錢只是工具，不是目的，也需要規劃。我讓她們學習等待，逐步理解延遲滿足的價值。這些觀念，比任何技巧更重要。



理財核心從來不只是計算盈虧，而是在回報與風險之間取得平衡。對孩子而言，利是金額不大，風險有限，正好成為一次安全的練習。把資源分配到不同用途，其實已經是資產配置的起點。

對孩子而言，利是金額不大，風險有限，正好成為一次理財練習（Shutterstock）



我過去寫供樓、醫療、傳承，其實都圍繞同一件事。不同人生階段，風險結構不同。年輕時承擔增長風險，中年管理現金流與健康風險，後段更重要的是尾部風險，一旦失去支柱，家庭是否仍能運作。



人生並非每一步都可重來。當選擇成本愈來愈高，決定自然需要更審慎。與其追逐短期效率，不如把注意力放在長期穩定，讓每個安排承受時間考驗。有時休息，是為了走更遠路。重新出發前確認方向，節奏對了，走得未必最快，卻會更穩。



利是不只是一封紅包。越早學會分配小額資源，將來面對更大選擇時，便不會只看回報，而忽略風險。



農曆新年，願大家在丙午馬年裏身心強壯，喜樂常在，財智雙全。