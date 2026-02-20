賀歲片票房戰｜黃子華《夜王》破3千萬，舊戀情紋身成焦點；翁子光《金多寶》嘆排片量不足輸經驗

2026馬年賀歲檔，港產片三強齊發：《金多寶》、《夜王》以及《尋秦記Plus+ 多元宇宙版》。各位演員為爭票房，於農曆新年假期都馬不停蹄宣傳，競爭氣氛相當熱鬧。由黃子華、鄭秀文主演的《夜王》氣勢如虹，票房衝破多項紀錄；而《尋秦記》加長版，截至2月18日港澳累積票房已達 93,001,675元。至於翁子光自資拍攝、由金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安等人主演的《金多寶》，雖然票房突破個人紀錄，但導演仍難掩失望，直言排片量不足、入座率不及其他電影。



今日大年初四（20日），港產賀歲片的成績陸續出爐，翁子光自資開拍的電影《金多寶》於大年初三（19日），聯同金燕玲、鍾雪瑩、李尚正及呂爵安等人出席宣傳活動。電影以香港人發橫財夢為題材，正好配合今年史上最多彩金的新春金多寶，頭獎最高達2億元！

翁子光在活動上坦言票房雖破自己紀錄，截至初三有4,765,383票房，但仍希望有更多觀眾入場支持。他笑言經驗不足，承認排片量和入座率不及其他電影，他強調團隊不會用「陰招」攻擊對手，最重要是新年一團和氣。不過，執行導演兼宣傳主任何爵天因在網上留言答謝觀眾，慘被批評「情緒勒索」搏同情及遭到網民攻擊。翁子光感謝對方努力，並表示凡事可兩面睇，「有人覺得是情緒勒索，有人覺得是真心感謝，最重要是對事不對人」。演員們則最擔心導演的經濟壓力，金燕玲更直言希望翁子光能收回成本，大讚他熱愛電影、凡事親力親為。

另一套賀歲片《夜王》，由黃子華、鄭秀文率領「東日夜總會」舞小姐火力全開，新年前已展開密集宣傳攻勢。電影陸續於世界各地上映，單是於馬來西亞上畫 4天票房已逼近 300 萬令吉（即近600萬港元）；於美國及加拿大也正式上映，橫掃北美 120個以上 影廳，刷新香港賀歲電影在北美的開畫紀錄！英國、愛爾蘭、荷蘭等歐洲城市亦已正式上映，英國多場優先場爆滿！果然不負眾望，截至今日下午1時，票房突破3,000萬，並刷新多項紀錄：

● 上映首日（2月17日）單日票房達 866萬，勇奪香港賀歲片史上單日票房冠軍

● 首日累積票房勁破 1,100萬

● 開畫日場次超過900場，創近十年賀歲片新高

● 同時刷新黃子華個人開畫票房紀錄

片中黃子華與鄭秀文更有親熱戲，黃子華甚至赤裸上身展示潑墨紋身。谷德昭爆料指紋身是真跡，價值不菲，有傳這是黃子華當年與拍拖十年的化妝師女友溫安妮分手後，特意找法國紋身師 Leon Lam Hien 操刀留下的紀念。

此外，《尋秦記Plus+ 多元宇宙版》上映至今票房穩步上升，截至2月18日港澳累積票房達 93,001,675元。古天樂與宣萱等人宣傳不遺餘力，年初二更在網上開Live與粉絲互動，古天樂及宣萱全程表現默契，搞笑氣氛相當熱鬧。