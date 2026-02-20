消委會測試︱無線直立式吸塵機大比拼︰Miele獲4分但續航僅24分鐘＋Dyson吸淨力佳＋$599小米抵買？安全使用貼士

無線直立式吸塵機是家中常用的清潔好幫手，但你使用中的品牌是否合心意？最近消委會測試16款無線直立式吸塵機，售價由$599至$7,490，究竟咪「平嘢冇好嘢？」，結果顯示5款獲評4分，包括Miele、Bosch，而Dyson佔三部，各有優劣，即睇無線直立式吸塵機消委會測試及安全使用貼士。

消委會最新測試16款無線直立式吸塵機，是次測試主要參考歐洲標準EN 60312-1進行，涵蓋各樣本的吸淨能力、省電表現、漏塵表現、寧靜程度及使用方便程度。測試樣本全採用鋰離子充電池，並且均不能在充電期間同時使用。型號的售價由$599至$7,490，價格差異極大。

售價除了與品牌有關，其功能、款式設計、用料及附送配件也有影響，如Dyson V15 Detect Fluffy及Dyson V16 Piston Animal 設塵埃偵測功能，可自動調節吸力。部分品牌更附送專為清除寵物毛髮及／或小型電動吸頭，適合吸淨家具上的毛髮及塵埃，及附送額外可拆式充電池，而特福Tefal TY9AD3 X-Force Flex13.60 2in1及Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7Aqua另設有拖地配件，在進行清潔的同時可釋出清水抹地，用家可按個人需要選擇購買合用產品。

總評4 分無線直立式吸塵機

• Miele TriflexHX2 Cashmere grey 125 Edition 售價：$4,288

• Dyson V15 Detect Fluffy售價：$5,990

• Bosch BCS932BGB Unlimited9售價：$5,980

• Dyson V16 Piston Animal 售價：$7,490

• Dyson V12 Origin 售價：$4,690

Bosch地板地氈吸淨力勻佳

測試地板上的吸淨能力方面，Dyson V15 Detect Fluffy表現出色獲5分在地板上移動頗流暢，但於地氈上的吸纖維表現遜色。Bosch BCS932BGB Unlimited9於地板及地氈上的吸淨能力理想同獲4分， Miele TriflexHX2 Cashmere grey 125 Edition表現出色獲4分，其吸頭效率表現出色，吸淨闊度為各樣本中最寬。而只售$599小米 XiaomiG20 LITE有 3.5分，Honiture 表現最差只有2 分。

Dyson V15最低吸力續航達87分鐘

那麼最低吸力設定時的續航表現又如何？Miele TriflexHX2 Cashmere grey 125 Edition 於最低吸力設定時的續航只有約24分鐘，為樣本中最短。Dyson V15 Detect Fluffy 則最長，最低吸力設定時的續航逾87分鐘，為各樣本中最長；Dyson V16 Piston Animal最低吸力設定時的續航逾73分鐘，為樣本中次長。有用家亦關注最高吸力設定時的續航力，Bosch FlexxoꢀGen 2 BH3ZOOGB逾26鐘，為各樣本中最長。三星 Samsung BespokeJet Lite Multi VS20C852CTN/SH最高吸力設定時的續航不到10分鐘，小米 Xiaomi G20最高吸力設定時的續航僅約7分鐘，為樣本中最短。

小米 Xiaomi G20最高吸力設定時的續航僅約7分鐘，為樣本中最短。

Miele噪音最低 Dyson 系列偏嘈

吸塵時發出的噪音水平亦是用家最關心的地方，Miele TriflexHX2 Cashmere grey 125 Edition為樣本中最低，Dyson V15 Detect Fluffy 則最較嘈，評分中只有1 分，同品牌的Dyson V16 Piston Animal、Dyson V12 Origin亦只有1.5分。

飛利浦防漏塵表現最差

吸塵效能高，亦要防漏塵做得好。飛利浦 Philips XC2011／61表現遜色，釋出塵埃總量及微塵量都超過2%，為樣本中最多，只有1分。小米 Xiaomi G20、特福 Tefal TY6A35X-PERT 7.60防漏塵表現遜色，微塵釋出量超過0.5%。

#14 飛利浦 Philips XC2011/61防漏塵表現遜色，釋出塵埃總量及微塵量都超過2%，為樣本中最多。



#7 三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH

售價：$3,990於地板上的吸淨能力出眾。待機時的能源消耗為樣本中最高。

#8特福 TefalTY9AD3 X-ForceFlex 13.60 2in1

售價：$4,498附送額外可拆式充電池。寧靜程度表現遜色

#9 Bosch BCS71HYGGB Unlimited7 Aqua售價：$5,298 待機及充電時的能源消耗頗低。喉管可屈曲，方便清理梳化底下等狹小空間。

#10伊萊克斯 Electrolux UltimateHome700 EFP71515售價：$4,998機身輕巧，僅約2.2千克，為樣本中次輕。

#11 BoschFlexxoGen2 BBH3ZOOGB售價：$3,798待機時的能源消耗較低。於最高吸力設定時的續航逾26分鐘，為各樣本中最長。充滿電需逾5小時，為樣本中最長。

#12飛利浦 Philips XC3031/61售價：$1,798於地板上的吸淨能力出色，但漏塵表現遜色，釋出塵埃總量及微塵量都超過1%，為樣本中次多。

#13 小米 Xiaomi G20LITE 只售$599機身較輕，防漏塵表現遜色，微塵釋出量超過0.5%。

#15特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60待機及充電時的能源消耗均頗低，但吸力維持表現不太理想，影響吸淨能力評分。

#16Honiture總分最低只有2.5分，但於最高吸力設定時的續航長達18分鐘，為樣本中次長。

安全使用吸塵機小貼士

1. 避免從網店購買不符合本地規格的電器於本港使用，當中風險包括電壓差異及電源插頭的分別

2. 充電器在使用時應放在視線範圍內

3. 避免將充電器長期接駁電源，使用後應拔掉插頭或關掉電源

4. 按照說明書指示使用及定期保養吸塵機及其充電器

5. 若發現吸塵機或其充電器出現異常情況，例如發出異常噪音、氣味或漏出液體等，應立即停止使用，並安排合資格的技師檢查

6. 切勿讓吸塵機吸入高溫或燃燒中的物件（例如灰燼或煙頭等）。切記除特別型號外，一般吸塵機不能吸水