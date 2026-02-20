歡迎回來

23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
日本櫻花預測2026｜名古屋跑贏東京，3月20日全日本最早開花！東京3月28日満開
旅遊世界

日本櫻花預測2026｜名古屋跑贏東京，3月20日全日本最早開花！東京3月28日満開

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu PHOTO:AC、日本氣象株式会社

　　日本氣象株式會社昨日（2月19日）公布了第5回「2026年櫻花開花・滿開預測」，往年最早開花都是東京及高知，名古屋今年突然「跑出」，預計將於3月20日開花，成為全日本最早開花的地方！

 

日本櫻花預測2026｜名古屋跑贏東京，3月20日全日本最早開花！東京3月28日満開

名古屋城是名古屋最人氣的賞櫻地點。（圖片來源：photo AC）

 

　　北日本及東日本預計2至4月的氣溫都比往年高，所以今年的櫻花會比較早開花。名古屋預計3月20日開花，比往年早4日；東京及仙台預計3月21日及4月3日開花，比往年早3日。札幌最厲害，預計4月25日開花，比往年足足早6日！至於西日本的開花日跟往年差不多，福岡預測於3月21日開花，邢京都及大阪則於3月25日開花。

 

日本櫻花預測2026｜名古屋跑贏東京，3月20日全日本最早開花！東京3月28日満開

2026年櫻花開花預測。（圖片來源：日本氣象株式会社）

 

　　「開花」代表當地第一朵染井吉野櫻開花的日子，想影到靚靚的櫻花照片，當然是要「滿開」！日本氣象株式會社同時公布了各地的櫻花滿開日，東京將於3月28日滿開，比往年早3日，名古屋及福岡是3月30日。別以為鹿兒島在最南端，天氣比較暖就會早開，原來滿開日要等到4月7日！

 

　　北日本方面，很受香港遊客歡迎的青森，今年的滿開是4月22日，而札幌是4月28日，比往年早8日，有計劃去賞櫻的朋友要留意！

 

Tags:#日本#東京#名古屋#櫻花綻放預測#東京櫻花#日本櫻花#名古屋櫻花#日本櫻花預測2026#旅遊世界
投票區

⁠2026年農曆新年假期安排
66
|
1

你2026年農曆新年假期會點過？

外遊「避年」
3%
留港消費
53%
宅在家休息
44%
投票期：2026-02-16 ~ 2026-03-16
