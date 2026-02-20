日本櫻花預測2026｜名古屋跑贏東京，3月20日全日本最早開花！東京3月28日満開

日本氣象株式會社昨日（2月19日）公布了第5回「2026年櫻花開花・滿開預測」，往年最早開花都是東京及高知，名古屋今年突然「跑出」，預計將於3月20日開花，成為全日本最早開花的地方！

名古屋城是名古屋最人氣的賞櫻地點。（圖片來源：photo AC）

北日本及東日本預計2至4月的氣溫都比往年高，所以今年的櫻花會比較早開花。名古屋預計3月20日開花，比往年早4日；東京及仙台預計3月21日及4月3日開花，比往年早3日。札幌最厲害，預計4月25日開花，比往年足足早6日！至於西日本的開花日跟往年差不多，福岡預測於3月21日開花，邢京都及大阪則於3月25日開花。

2026年櫻花開花預測。（圖片來源：日本氣象株式会社）

「開花」代表當地第一朵染井吉野櫻開花的日子，想影到靚靚的櫻花照片，當然是要「滿開」！日本氣象株式會社同時公布了各地的櫻花滿開日，東京將於3月28日滿開，比往年早3日，名古屋及福岡是3月30日。別以為鹿兒島在最南端，天氣比較暖就會早開，原來滿開日要等到4月7日！

北日本方面，很受香港遊客歡迎的青森，今年的滿開是4月22日，而札幌是4月28日，比往年早8日，有計劃去賞櫻的朋友要留意！