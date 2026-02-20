OPPO Reno15 F 5G｜AI影像＋長效續航，全方位創作拍攝夥伴

Reno15系列除了旗艦型號Reno15 Pro Max 5G外，還有一款定價較親民的Reno15 F 5G。該手機延續「全方位創作夥伴」定位，透過攝影、AI編輯與大容量電池等作賣點，為日常拍攝、短片創作及長時間使用帶來更均衡的使用體驗。

Reno15 F 5G的外觀貼近Reno15 Pro Max 5G，設有蒼穹藍及極光藍兩色，機背以AGC DT-STAR D+玻璃保護，而熒幕則用上Corning Gorilla Glass。手機設有2,372 × 1,080解像度的6.57 吋 FHD+ AMOLED 熒幕，支援120Hz更新率，在畫面流暢度與細緻顯示之間取得平衡；同時機身具備 IP66、IP68 及 IP69 防塵防水能力，即使面對戶外拍攝或日常濕水情境仍可安心操作。

Reno15 Pro F 5G設有5,000萬像素100°超廣角自動對焦鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

Reno15 F 5G的外觀貼近Reno15 Pro Max 5G，設有蒼穹藍及極光藍兩色。

Reno15 F 5G設有5,000萬像素主鏡、800萬像素超廣角與200萬像素微距鏡頭。

Reno15 F 5G 採用 Snapdragon 6 Gen 1處理器，配備12GB記憶體與512GB儲存空間，並透過 Trinity 引擎優化資源分配，確保長時間使用仍保持流暢穩定。安兔兔評測總分接近90萬，效能足夠日常使用需要。續航力是手機另一亮點，內置了7,000mAh大容量電池，並支援80W快速充電，這方面甚至勝於Reno15 Pro Max 5G。

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

機身右側設有音量及電源鍵。

Reno15 F 5G支援雙SIM卡。

Reno15 F 5G內置不同的AI功能，整體功能與Reno15 Pro Max 5G看齊。

Reno 15 F 5G設有5,000萬像素100°超廣角自拍鏡頭，後置鏡頭則以5,000萬像素主鏡為核心，並支援OIS光學防震，配合 800萬像素超廣角與200萬像素微距鏡頭，在不同環境下仍能拍攝清晰穩定的成像。配合硬件升級，Reno15 F 5G亦保留了不同的AI 影像工具，包括 AI 人像補光、AI動態照片彈出效果及AI動態橡皮擦等功能。

相機的拍攝功能與OPPO其他手機相若。

Reno15 F 5G 採用 Snapdragon 6 Gen 1處理器，安兔兔評測總分接近90萬，效能足夠日常使用需要。

即使Reno15 F 5G是中階手機，但主鏡頭仍可拍攝細緻的畫質。

總結

Reno15 F 5G以均衡規格結合AI 影像創作、長效續航與跨平台連接能力，在中階定位中提供具競爭力的整體體驗。對於重視拍攝分享、內容創作及日常穩定表現的用家而言，這款新機實用度高，屬近期市場中值得關注的全能型選擇。

作業系統：ColorOS 16.0

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2.2GHz八核心

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2372 x 1,080像素，6.57吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：5,000萬像素（前置）/ 800萬像素主鏡 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置 7,000mAh

體積：158.18 x 74.93 x 8.14 毫米

重量：約195克

售價：$2,799

查詢：OPPO 3896 7699

同場加映

HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro尊屬豪華大抽獎

即日起至2026年4月30日，於指定零售商及營運商購買HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro並完成網上登記，即可參加抽獎，總禮品價值超過$70,000。大獎為HONMA高爾夫球桿全套，價值$62,400（1名）；二獎為HONMA波士頓袋，價值$1,800（3名）；三獎為 HONMA帽子，價值$498（10名）。抽獎將於2026年5月4日進行，並於 5 月 8 日在活動網頁及指定平台公布得獎名單，詳情可參閱 https://huaweiluckydraw.com/tc 。