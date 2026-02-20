領隊太保守，又欠老將壓陣；北倫敦打吡，阿仙奴怕失分

阿仙奴周中被狼隊逼和，在榜首對榜尾的情況下領先2:0，卻在補時階段痛失兩分。表面看，失球是一次意外；實際上，卻是今季反覆出現的老問題——如何在領先之下，把比賽踢完。

榜首領先優勢被壓縮，爭標形勢重新變得緊張，但真正令人擔心的，並不是積分榜，而是阿仙奴每年到了2月這個關口，依然未能證明自己是一支「懂得爭標」的冠軍級球隊。

Transfermarkt 的「失球時間分佈」統計顯示，阿仙奴今季在英超的失球分佈中，90分鐘後（90+）失球為2球，數據看似不差，但作為一支劍指冠軍的球隊，不應該出現這種3分收到拿來卻最終被偷走的比賽。

這場比賽不在於狼隊踢得多好，而在於阿仙奴在2:0之後的選擇。那是一種今季經常被檢視的情況——領先後慢慢收縮、防線退後、控球變得保守，阿迪達的想法就是只要穩住局面，勝利自然會到手。

問題是，英超從來不獎勵這種心態。只要看看以往的冠軍，即使摩連奴時期的車路士，他的進攻依然犀利。

阿迪達今場的臨場處理，再一次未能說服人。排陣上或許談不上災難，但在面對榜尾、主場戰績極差的狼隊時，阿仙奴的用人與節奏，明顯非常保守。真正的問題在於換人：時機與意義。

比賽至90+3分鐘，73分鐘才以後備入替的托沙被換走，卡拉菲奧利後備入替。結果，在他入場後不到1分鐘，阿仙奴就在補時階段失守。這次換人未能穩住局面，反而加劇混亂。這不是怪責一名後備球員，而是質疑整個臨場管理——你在末段換人，是為了改變甚麼？是節奏？站位？還是純粹「做個動作」？

領隊的責任，不是把最好的戰術寫在白板上，而是在90分鐘比賽中，持續向球員發出清晰訊號。但阿迪達已經不是第一次發出的訊號卻很模糊：既不像要主動再攻一球，也不像要徹底死守。這種「半保守」的狀態，正是球隊遲遲未能成長的結果。

補時失球的畫面，相信球迷都不陌生：加比爾與門將拉耶之間出現誤會，從來都不是技術問題，而是溝通與信心的問題。

拉耶是一名優點與弱點同樣清晰的門將。他的出球能力，令阿仙奴後場組織更流暢；但在英超這種高壓環境下，他並非那種能在混亂中「一錘定音」的門將。

更值得注意的是，這已不是第一次。阿仙奴今季整體失球數極低，但失球往往集中在關鍵時間、關鍵場面。這不是偶然，而是一支仍在學習如何承受爭標壓力的球隊，所承受的代價。

每次失分後，總有球迷辯護球隊還年輕，但這句說話講了不下4、5年。年輕可以解釋錯誤，但不能無限次合理化錯誤。

真正的問題，在於阿仙奴陣中，仍然缺乏一個能在混亂時刻「鎮場」的領袖。

奧迪加特是出色的隊長，他用技術與跑動帶動節奏；加比爾是可靠的副隊長，他在後防付出一切。但當比賽進入最後十分鐘、對手全面壓上、主場氣氛翻滾時，阿仙奴缺少的，是一個會大聲指揮、會主動犯規、會用存在感把全隊拉回現實的「老大哥」。

本欄一直強調球隊要有老中青3結合，老將意義就在那關鍵時刻起到壓場作用。過去5年，不斷指即使阿仙奴、車路士如何有霸氣、怎樣連勝也不會奪冠，正是這個理由。

槍手球迷近來不斷懷念格列沙卡，但球迷未必真的要把他買回來，但這份懷念，本身就說明了一件事，就是這支阿仙奴，技術與結構已足夠，心理質素與領袖仍然欠奉。

從數據看，阿仙奴今季防守依然是爭標級別，但進攻卻愈來愈依賴死球。ESPN於1月中旬的分析指出：阿仙奴在當時英超已攻入 14個死球入波，佔其聯賽總入波約 35%；另加上受惠於對手烏龍波（文章亦有提及），使其「死球＋烏龍」佔比非常高。 以更直觀的計法：若以「死球35%」作近似，則「非死球（open play）入波」約為 65%。一旦死球未能破門，球隊在 open play 的攻門能力不足，便顯得吃力。

對狼隊正是如此。2:0之後，阿仙奴沒有持續把對手壓在半場，而是逐步後撤，讓比賽進入對手最想要的節奏。當你把勝利押注在「對手不會連中兩次」，你其實已經把主動權交了出去。

回到最初的問題：周中痛失兩分是否意外？答案當然是否定的。那是長期習慣的結果。爭標直路，容錯空間極低，每一次未能壓製對手，都是在為對手反擊，甚至反勝鋪路。真正的冠軍，不是踢得最漂亮，而是懂得在該壓制對手的時候就出手，而非對待對手繳械投降。

本週焦點

接下來作客熱刺的北倫敦打吡，將會是阿仙奴能否反彈的最佳試金石。

數據上，阿仙奴今季作客成績不俗，整體質素亦在熱刺之上；但打吡從來不是數據比拼，而是心理與執行力的較量。

熱刺易帥後必然搏命，主場氣氛亦會推高比賽強度。

對阿仙奴而言，重點只有一個：若再一次領先後選擇保守，那就等同邀請對手回到比賽。

StatMuse列出阿仙奴的作客總成績為 7勝4和2負，入球 19、失球 10，作客控球率均值約 56.9%，顯示他們並非只靠主場取分；但今場面對死敵熱刺，不是一場輕鬆賽事。