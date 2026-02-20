歡迎回來

lifestyle
生活
DIVA
投票區
Highlight:
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
1周部署 | 李偉傑：重磅科網股拖低大市 26300點成重要分水嶺 | 機械人股續成焦點 石油股持續強勢！
股市動向
理財智慧

1周部署 | 李偉傑：重磅科網股拖低大市 26300點成重要分水嶺 | 機械人股續成焦點 石油股持續強勢！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：天風國際　李偉傑

 

　　農曆新年長假期過後，港股今日大年初四迎來馬年首個交易日。受內地北水繼續休戰影響，大市欠缺明確方向，港股要等北水回歸先走出方向？市場焦點機械人板塊，年廿九（16日）春晚有多間科技公司的機械人亮相表演，引起海內外關注，機械人概念股炒起，點跟進好呢？

 

 

影片網址：https://youtu.be/08CNhAhNrao?si=nyz7v97sKlSrWEpX

 

Tags:#天風國際#李偉傑#1周部署#美股#港股#恒生指數#恒指
投票區

⁠2026年農曆新年假期安排
72
|
1

你2026年農曆新年假期會點過？

外遊「避年」
4%
留港消費
51%
宅在家休息
45%
投票期：2026-02-16 ~ 2026-03-16
