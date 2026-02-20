1周部署 | 李偉傑：重磅科網股拖低大市 26300點成重要分水嶺 | 機械人股續成焦點 石油股持續強勢！

嘉賓：天風國際 李偉傑

農曆新年長假期過後，港股今日大年初四迎來馬年首個交易日。受內地北水繼續休戰影響，大市欠缺明確方向，港股要等北水回歸先走出方向？市場焦點機械人板塊，年廿九（16日）春晚有多間科技公司的機械人亮相表演，引起海內外關注，機械人概念股炒起，點跟進好呢？

影片網址：https://youtu.be/08CNhAhNrao?si=nyz7v97sKlSrWEpX

