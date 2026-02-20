美國兩黨政客為何在慕尼黑爭奇鬥艷？

在中國人過年放假這一個禮拜，美國和歐洲發生了多起新聞事件，最吸引眼球的可能是英王查理斯三世的胞弟安德魯被英國警方帶走調查，雖然目前他已獲釋，但未來仍有可能因瀆職犯罪而被正式起訴。與已故性罪犯愛潑斯坦關係密切的不僅前王子，還有很多美國政商名流，他們大多深居簡出，避免成為傳媒焦點（微軟公司創始人比爾．蓋茨不敢去印度出席猛人雲集的AI峰會），而前總統克林頓夫婦到國會接受質詢將是下一個新聞熱點。

上周在德國巴伐利亞州最大城市慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議(MSC)，是歐洲每年一度最重要的外交與國防事務研討會，受到國際社會高度重視，40多個國家的領導人親自出席並在會上闡述本國的外交和安全政策。在地緣政治與科技競爭日趨緊張的今天，這個論壇不僅聚焦國際關係，也被美國政客用來推銷個人的政治訴求，成為美國兩黨「中生代」政客造勢「卡位」的一個舞台，這是今年MSC不應被忽視的一大特點。

2026年慕尼黑安全會議在2月13至15日舉行 (AP)

國際講壇言論自由，美國政客目中無人

對於MSC的定位和規矩，官網強調「慕尼黑原則(The Munich Rule)」——「參與彼此互動：不教訓人，也不要不理他人」。用如此通俗的語言說清這一點，似乎超出了注重含蓄的外交慣例，但這可能是東道主德國的無奈之舉，因為去年就在這裏，剛上任不到一個月的美國副總統萬斯(JD Vance)在發言中用很不客氣的語言教訓歐洲人，讓在座的一眾北約盟國領導人蒙羞受屈，敢怒不敢言。

按照萬斯的說法，對美國和歐洲的最大威脅不是來自俄羅斯或中國，而是來自歐洲內部。這讓歐洲國家領導人情何以堪？歐洲面臨俄烏戰爭的直接威脅，美國領導人卻完全視若無睹。萬斯還批評歐洲盟國未履行安全防務上應盡的責任，沒有堅定捍衛民主價值，內部腐敗和無能導致影響力下降。這種目中無人的自大，給人的感覺是老師在教訓小學生，讓自詡為「世界文明守護者」的歐洲人怒不可遏。在隨後的一年中，特朗普政府又用關稅等手段，迫使歐洲國家接受不平等關稅協定，而且美國在稅率上對歐洲比對一些發展中經濟體更狠，後來特朗普又堅持要吞併格陵蘭，這一系列做法嚴重損害了美歐之間的互信。

面對歐洲的憤怒情緒，美國今年派國務卿魯比奧參加MSC會議，並發表一篇態度溫和的演講，重新強調美國和歐洲「同根同源」，有相同的文化傳統和價值觀，美國希望看到歐洲日益強大，願意與歐洲一起捍衛西方民主價值。歐洲國家領導人對魯比奧的講話反應積極，同時也保持戒心。歐洲經濟和軍事上最強的三國：德國、法國和英國的領導人，在MSC會議期間聚首，商討如何應對歐洲內部面臨的危機以及穩定歐洲與美國的關係。魯比奧也在會場外與多國領導人會晤，包括與中國外長王毅商討落實兩國元首今年的互訪。

魯比奧在MSC的演講態度溫和，獲得歐洲領導人的好評。(AP)

對比去年萬斯的講話，魯比奧在外交舞台上的從容表現令其在歐洲獲得好評，這也幫他實現了另一個更大的個人目標——為2028年競選總統製造人氣，提前「卡位」。

著眼大選營造形象，「不務正業」難免曝短

實際上，魯比奧與萬斯的目標是一致的。在重要的國際舞台上發表演講，美國媒體會大量報道，令演講人增加「外交事務經驗」，但兩人的演講收到不同效果，這與他們的能力和時機的選擇有關。有熟悉內情的美國資深媒體人認為，魯比奧的口才比萬斯好，而且他在國際事務上比萬斯經驗豐富，因為魯比奧常年擔任議員並參加過總統大選的共和黨黨內初選。魯比奧在國會經常要說服共和黨同事和民主黨對手接受他的建議，或者不得不與對手討價還價達成妥協，所以魯比奧的演講強調彼此的共性，避免指摘對方，因而更容易被受眾接受。



在共和黨內，除了特朗普，如今最有人氣的兩位政客當屬魯比奧和萬斯，各界猜測2028年總統大選的共和黨候選人很可能是兩人中的一位。昨天特朗普在華盛頓主持他倡導的「和平理事會(Board of Peace)」首次正式會議，拍集體照時，站在特朗普左右的正是魯比奧和萬斯。

同樣想利用MSC這個外交舞台拉高國內人氣的還有多位較知名的民主黨左翼政客，包括加州州長紐森(Gavin Newsom)、密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)，以及國會眾議員奧卡西奧－科特斯(Alexandria Ocasio-Cortez，媒體簡稱為AOC)，他們都被視為潛在的2028年民主黨總統候選人競爭者。紐森的知名度最高，因為加州是美國第一大州（人口最多、經濟總量第一），加州州長的權力和影響力很大，如果他出馬參選，有比較強的籌款能力。紐森一貫支持的環保減排、擴大貿易等政策，也與歐洲國家的相關立場比較吻合。紐森是特朗普的政敵，他在慕尼黑多次批評特朗普的一系列政策，並諷刺說，特朗普對歐洲唯一的貢獻就是令歐洲更加團結。他還希望歐洲領導人眼光放長遠一點，畢竟特朗普的執政期只剩下3年，熬過去就會是另一番風景。

紐森多次批評特朗普的一系列政策，並諷刺他對歐洲唯一的貢獻是令歐洲更加團結。(AP)

惠特默在查禁違法槍枝、加強購槍者背景調查等方面推動密歇根州立法，觸動了美國槍會等利益集團的利益，她同時也得到槍案受害者家屬和社會輿論的支持，這令她成為有爭議性的民主黨州長。她以率團到德國推動雙邊貿易與投資的名義前往慕尼黑，並且參加MSC的會議，目的是增加在國際舞台的曝光率，為可能競選總統做些鋪墊。

外貌不俗、口齒伶俐的AOC來自紐約，屬於民主黨左翼新生代的棋手，是聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的門徒。她在29歲當選國會眾議員，是歷史上最年輕的女眾議員。根據網上資料，這位波多黎各裔「學霸」上中學時，曾參加英特爾國際科技工程大獎賽，憑在抗氧化劑方面的一個研究項目獲得榮譽，麻省理工學院的林肯實驗室以她的名字命名了一顆小行星。儘管是以優異成績從波士頓大學畢業，獲得國際關係與經濟學的學位，但AOC成為政客後，多年來已很少接觸國際事務，而且可能過於依賴自己的政治嗅覺，沒有為踏上國際舞台做好充分準備，於是就在慕尼黑「踩了香蕉皮」，鬧出「國際笑話」。

在MSC的一場公開討論中，主持人問AOC，如果中國大陸對台灣採取行動，美國是否應派軍隊去協防台灣？AOC支支吾吾沒給出答案，最終表示「這當然是美國由來已久的一項政策，我們希望的是，確保永遠不會走到那一步，我們在經濟研究和全球部署上要避免衝突，以阻止出現這一情況」。AOC的尷尬回應立即被共和黨對手抓住不放，這段視頻在主流媒體和社交媒體上瘋傳。被魯比奧搶了風頭的萬斯和一些共和黨政客，狂批AOC不學無術、缺少常識。一些資深評論員也指出，「戰略模糊策略」是幾十年來美國政府在台灣問題上的基本政策，有野心選總統的人怎麼可能在參加頂級國際交流之前，對如此敏感的問題不預先做準備？AOC跑到慕尼黑參加MSC，顯然是不務正業，結果「輸得」一塌糊塗。

奧卡西奧－科特斯被共和黨人狂批不學無術、缺少常識。(AP)

同黨內鬥漸成常態，鹿死誰手一時難定

美國的選舉政治有周期，如今最緊迫的是年底的國會中期選舉，與此同時，一些有資歷也有政治抱負的知名政客正積極拓展人脈和財路，希望用較高的人氣來「吸金」，為2028年參加總統大選籌集競選經費，因此兩黨的黨內鬥爭會成為新的熱點。70至80歲的政客屆時不可能再參選，魯比奧（54歲）、萬斯（41歲）、紐森（58歲）、惠特默（54歲）以及更年輕的AOC（36歲）等一批「中生代」政客將成為主角。

在以往的美國總統大選中，經濟問題往往成為決定選民投票意向的最主要因素，隨著特朗普的關稅政策和他的「唐羅主義」外交政策對美國產生愈來愈大的影響，美國選民將會更多關注總統候選人對國際事務的立場和經驗，這顯然是對參選人提出了新的要求。在未來的兩年，異軍突起、全面洗牌等各種情況都可能發生，到2028年11月投票日那天，上面提到的幾位有可能均已出局，這恰恰體現了美國政壇的複雜性和不確定性。