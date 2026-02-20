香港機場二號客運大樓5月27日啟用：香港快運、香港航空、大灣區航空等15間公司分階段進駐

香港國際機場二號客運大樓的室內旅遊車候車大堂於去年9月正式投入服務，不過因為香港遊客甚少會使用，所以大家都未必去過。機管局主席林天福、運輸及物流局局長陳美寶，於大年初一在機場舉行的農曆新年慶祝活動上公布，二號客運大樓新旅客離港設施，計劃於2026年5月27日啟用。

擴建後的二號客運大樓與機場快綫月台和一號客運大樓無縫連接，旅客設施按計劃分階段投入服務。為應付預計在暑假旅遊旺季出現的客運高峰，新旅客離港設施將於5月投入運作，約15家主要營運短途及區內航線的航空公司，包括香港快運航空、香港航空、大灣區航空等，將分階段進駐提供服務。

香港機場管理局主席林天福公布二號客運大樓新旅客離港設施，將於5月27日啟用。

運輸及物流局局長陳美寶表示：「二號客運大樓主打科技感和年輕化，我們希望藉此吸引更多及新興航空公司，帶香港市民前往一些新興旅遊熱點，並吸引更多年輕旅客訪港，讓他們有全新的體驗，對此我們熱切期盼。」

陳美寶局長表示，希望香港機場今年客運量能較去年的6,100萬人次再有所提升。

位於二號客運大樓的新旅遊車候車大堂已於2025年9月23日啟用，為該大樓首階段投入運作的設施。