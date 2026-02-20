歡迎回來

03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:奧海城

　　又多一個小朋友放電好去處！位於奧海城全新社區地標OC Commons的「五環遊樂園」已經開幕，佔地15,000平方呎，以運動盛會標誌性五環作為創作概念，三大主題共設13組結合共融好玩遊樂設施。新春期間，你可與場內有5組高達6米馬年主題巨型花燈，以及期間限定盛放中的紫花風鈴木粉系花海打卡！

 

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

「OC Commons遊樂園」三大主題區域以遊戲啟發兒童全力發展，佔地15,000平方呎。

 

　　奧海城打造約11萬平方呎的全新社區地標「OC Commons」戶外共享空間，重點項目包括與智樂兒童遊樂協會（智樂）合作的「五環遊樂園」已經開幕！「五環遊樂園」佔地15,000平方呎，以運動盛會標誌性五環作為創作概念，建成「動力潛能」、「感知啟發」、「動感爆發」三大主題區域組成的遊樂場，共設13組結合共融、好玩、多元兼安全元素的遊樂設施。

 

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

智樂兒童遊樂協會（智樂）同為海輝道公園共融遊樂場及海輝道遊樂空間的設計師，在設計前亦進行了地區審查，了解社區現有的遊樂需要。

 

灰色「動力區」38米長「歷險網環」

 

　　灰色遊樂環「動力區」內設有最高達2米、長達38米的「歷險網環」、以自然竹林為靈感而設計的「竹林迷宮」，組成「動力迷宮」，挑戰小朋友的體能、膽量、耐心與智慧。

 

 

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

 

綠色「感知區」彈彈山丘

 

　　綠色遊樂環「感知區」的「山丘秘境」是高低不平色彩繽紛小圓頂，模擬自然山嶺，小朋友可於此大踏步跳躍，同時尋找埋藏其中的聲樂感知體驗。「竹林陣」則令小朋友鍛鍊身體協調能力與感知體驗，於不同高度與角度組成的竹竿中穿梭攀爬！

 

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

 

紅色「動感區」 玩法任創意

 

　　紅色遊樂環「動感區」有多達7項設施，小朋友可於分布不一的樹狀柱、攀爬繩索、鞦韆與滑梯盡情玩耍。當中特設「共融氹氹轉」，與地面高度一致的地台設計及特設輪椅空間，讓傷健朋友可以一同享受遊樂場設施。

 

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

 

　　新春期間，OC Commons設 5組由駿馬作為主題的巨型花燈，包括高達6米的重點花燈「駿馬奔騰」，另外場內精心種植了紫花風鈴木，現正值開花時期，大家可把握機會打卡。

 

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡

 

C Commons「五環遊樂園」

開放時間：10am-9pm（下午2:30pm -3pm為清潔時段）

地點：奧海城2期地下戶外廣場（櫻桃街的士站對出）

備註：遊樂園為12歲或以下兒童而設，各項設施附建議適用年齡

 

OC Commons主題活動 -「駿馬迎福花燈會」

日期：2026年2月10日至3月18日

開放時間：10am-10pm

 

Tags:#奧海城#大角咀#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#C Commons五環遊樂園
