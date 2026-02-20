加沙和平委員會的勞役之路

特朗普一手炮製的加沙和平委員會，終於正式成立並舉行首次會議，參與的國家以阿拉伯居多，以色列也是成員國，從中可見端倪，阿拉伯世界在反殖民道路上的不團結，導致以色列連同西方殖民者得以華麗轉身，換一個姿勢繼續其掠奪歷史。特朗普的計劃非但未能為巴勒斯坦人實現和平願景，反而為進一步殖民與奴役巴人提供了一個具欺詐成分的藍圖，代表著數十年掠奪與毀滅的巔峰。

以色列肆無忌憚違反停火協議，當特朗普一邊籌備和平委員會，內塔尼亞胡則未有對加沙停手，在加沙每天都有傷亡數字，美國卻視而不見，詮釋為以色列的自衛行動。美以兩國互扯貓尾的舉動，把當前加沙的種族滅絕推到黑暗的極致，令所謂的和平委員會真正意圖，赤裸裸地暴露於世人面前，就是要把加沙成為國際法法外之地，一切按殖民者新的規則行事。如果說美以是主謀，其他成員國便是幫兇，一如西方權貴們借愛潑斯坦來體現高於法律的權力滋味。

特朗普一手炮製的和平委員會，正式成立並舉行首次會議。(AP)

由特朗普親自主持的和平委員會，以及剝奪巴人安全自主權的「國際穩定部隊」，將加沙納入全球資本剝削體系的「特別經濟區」。其重建方案只不過是要使巴勒斯坦土地和勞動力淪為華爾街、矽谷乃至特朗普房地產帝國等外國投資者的掌控之物，過程中完全排除巴人的話語權。對巴人的任意宰割，是否和愛潑斯坦集團對未成年少女的操控和宰割，有異曲同工之妙？

和平委員會的治理架構明確排除巴勒斯坦政治力量參與，實質剝奪加沙人民的政治意志，同時建立對巴勒斯坦領土的無限期國際管治。它延續加沙與約旦河西岸的分割狀態，進一步制度化巴勒斯坦的破碎化，扼殺實現自決的可行路徑。和平委員會非但沒有追究以色列對加沙的種族滅絕罪行，反而獎賞侵略者：向以色列提供安全保障、允許她在加沙長期軍事駐紮、賦予其對加沙政治前途的最終否決權，同時將巴人貶為國際託管對象。

和平委員會非但無追究以色列對加沙的種族滅絕罪行，反而獎賞侵略者。(AP)

從阿拉伯、歐洲及中亞多國急於為和平委員會背書，正暴露其政治功能——這絕非和平倡議，而是收編工具，企圖推進種族滅絕的核心目標，這即摧毀作為自決根基的巴勒斯坦人的生命與土地之際，用和平作為包裝，以為可消解世人的憤慨。這種陽謀如此明顯，難怪全球對此的抗議活動未有平息，並輕易戳破這個自欺欺人的和平計劃。

可是，世界並非別無選擇。由南非與哥倫比亞共同主持的「海牙集團」，正協調各國通過司法、港口及工廠等途徑採取具體措施，就以色列的罪行實施孤立。正當特朗普團隊起草計劃時，海牙集團在紐約召集35國，借鑑當年制裁南非種族隔離政權的協作模式，共同制定法律外交措施及執行方案。

加沙的巴勒斯坦人陷於苦難，亟待和平的降臨。(AP)

任何能緩解受圍困巴人苦難的停火都值得歡迎，但絕不能容許特朗普在和平委員會上所作出的提案成為新準則，眼巴巴看著這條勞役之路成為人類歷史的恥辱。