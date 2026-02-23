歡迎回來

23
三月
農曆年期間，和大家談談「赤馬紅羊劫」。這源自中國傳統干支紀年法，踏入2026年丙午年（赤馬），接著2027年丁未年（紅羊），每60年一輪。由於這兩年火元素偏旺，民間認為可能帶來生活節奏加快、情緒起伏或社會動盪。古時有記錄，從戰國到五代的歷史，這些年份常伴隨重大事件。
理財智慧

赤馬紅羊劫，問你怕未？

財識兼收
止凡
財識兼收

　　農曆年期間，和大家談談「赤馬紅羊劫」。這源自中國傳統干支紀年法，踏入2026年丙午年（赤馬），接著2027年丁未年（紅羊），每60年一輪。由於這兩年火元素偏旺，民間認為可能帶來生活節奏加快、情緒起伏或社會動盪。古時有記錄，從戰國到五代的歷史，這些年份常伴隨重大事件。

 

　　近期最多人談論的昔日「赤馬紅羊劫」，有以下事件：

　　1847年：太平天國發跡

　　1906年：晚清動盪，淮河水災

　　1907年：黃花崗起義

　　1966年：文化大革命開始

　　1967年：文革高峰

 

　　如今世界戰雲密布，再遇上2026年至2027年「赤馬紅羊劫」。網上見到不少「大師」就「赤馬紅羊劫」出來指點迷津，更有「大師」就馬年到來，呼籲散戶可以應節，推介有「馬」字的股票，如小馬智行(02026)、馬鞍山鋼鐵(00323)、八馬茶業(06980)等。大家如何理解呢？

 

赤馬紅羊劫，問你怕未？

2026年屬於丙午赤馬年，為火氣極旺之年。(Shutterstock)

 

　　「赤馬」與「紅羊」，涉及天干地支，這是古中國計時系統，相傳源於觀察天象自然循環。十「天干」代表甲、乙、丙、丁⋯⋯十二「地支」代表子、丑、寅、卯⋯⋯（大家可google詳細答案）。十「天干」對應五行木、火、土、金、水及陰陽，而十二「地支」則對應十二生肖。10與12的最小公倍數是60，所以得出循環年期為60年。風水學說相信這些為宇宙基本元素，影響萬物，認為循環合理。

 

　　以5、10與12為單位，看似關乎宇宙萬物循環，其實這只是人類算術發展的結果。古人以手計數，一手5指，雙手10指。至於12，就是打開手掌，除拇指之外，每根手指有3節，4隻手指就有12節。電影中的術數師計算時辰八字時，都是以拇指點算其他手指的指節。依此系統，以雙手就可以計算60年的循環。印度部分地區或傳統文化中，以十二生肖來代表出生年份，而非使用具體的西元或印度曆年份。試想一下，如果我們每根手指有4節，大概會發展出16「地支」或16生肖，到時應該有人的生肖屬象、豹、狼、獅了。

 

　　有關一些以年計循環性的說法，以前曾經拍片討論「三元九運」與2020年庚子年（見連結）。當時找到相關資料顯示，風水學說指三元九運等循環以年計，包括20年、60年及180年，關乎地球繞太陽轉圈，受體積最大的兩顆行星影響，當土星和木星與地球匯合，產生引力變化，因而使地球上出現異象。不過，當時我以幾個科學角度作出過質疑。

 

　　以「地球年」作為單位，是基於地球公轉日數，即365.26日。若一年以365日計算，每4年須閏年以作修正，農曆的閏月更繁複。不同行星有不同周期與軌道，如木星軌道約為4332.59日，軌道相對地球傾斜，循環之說並不準確。假設每年有0.1%誤差，千年後誤差為100%，可能「庚子大鑊」移至辛丑。

 

　　討論一下古人所說的天象，例如常聽見「九星連珠，必有異樣」，這是甚麼一回事？首先，地球是第三接近太陽的行星，若要九星連成一條直線，地球一端應該有兩顆行星，而另一端應該出現六顆行星，如此排列的話，站在地球如何能看得見全部九顆行星呢（包括地球自己）？況且，一條直線嘛，從地球望過去，水星應該被金星擋住，冥王星亦會被五顆行星擋在前面，怎樣觀察呢？加上，近年冥王星更被國際天文學聯合會從太陽系九大行星中除名，「九星連珠」之說更難成立。

 

　　天文台嘗試定義「九星連珠」並非指行星嚴格直線排列，而是從地球視角，行星聚在太陽一側，張角小於100度。1982年3月10日曾發生，下次約在5900年後。事實上，不同行星軌道互相傾斜，絕不可能呈完美直線。天文台計算，即使四星連珠，已需2億多年。這樣推算，由太陽系誕生至毀滅的100億年中，也產生不到一次「九星連珠」。有點天文知識，大概會明白太陽系內行星各自有不同立體面的軌道，循環周期動不動數千年或數以億年計，甚至乎永遠不會循環。

 

　　有些討論認為所謂的循環是指整個太陽系處於銀河系的位置。那更要問，太陽系於銀河系的走動軌跡為何？循環周期如何？不難理解，銀河系比太陽系內部行星的尺度變化更大，怎與「地球年」精準匹配？可見每60年一輪之說，實在缺乏科學依據，多是民間聯想。古人觀星工具與理解能力有限，現代人宜理性看待。

 

　　與其相信這些以「地球年」為單位的循環，我更偏向相信月內與年內循環。月內循環基於月球公轉周期，包括月圓月缺、潮汐漲退。年內循環基於地球公轉周期，如二十四節氣根據太陽在黃道上的位置（即地球繞太陽公轉軌跡），將黃道分成24等份，每15度為一個節氣。例如夏至為白晝最長的一天，冬至為白晝最短的一天。地球環境可以轉變，例如在全球暖化下，大暑不一定是最熱的一天，但當天地球一定走在黃道120度位置，再過一萬年也不會改變。

 

　　面對風水學說，投資者切勿迷信，風水非投資指南，理性決策方能平穩度過。祝大家馬年行大運、更上一層樓，最緊要身體健康。

 

相關連結：

九運、庚子年 世界亂到幾時？fact check下成唔成立先

Tags:#財識兼收#赤馬紅羊劫#占星術#術數#中國農曆#中國文化#歷史#股票市場#投資
