今周文：「遠交近攻」，講的是「近」有美伊戰雲的「攻」，但打完仗後，投資者還是要考慮長「遠」言，有甚麼股可「交」。

先談「近攻」：

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)周三（18日）報道稱，據了解相關討論的消息人士透露，美國國家安全高官已告知美國總統特朗普，軍方已做好最早於上周六（21日）對伊朗發動潛在打擊的準備，但任何行動的時間表可能會延至該周末之後。

多名官員當時稱，在未來3天內，五角大樓將暫時把部分人員撤離中東地區--主要調往歐洲或返回美國--以防美國推進軍事行動後，伊朗可能採取行動或發動報復。

此外，美國副總統萬斯當地時間周二（17日)晚間表示，德黑蘭未能解決美國的核心要求。

與此同時，消息人士告訴Axios，美國對伊朗的軍事行動可能會規模巨大，並持續數周，看起來更像一場全面戰爭，而不是今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅那樣的突襲行動。

美國扣箭在弦，如真在上周六打，則下文的「近攻」可以不看，因為筆者估美國不敢打伊朗，原因是伊朗不是委內瑞拉，要打伊朗，可能要冒著林肯號/福特號會被打出個窿、F35可能會被擊落幾架的風險。胡說？且聽道來。

美國要打伊朗未必是易事

美國要打伊朗，得用上F35去空炸，F35航程1100公里，航母停在千里之遙，可就安全？不！2月2日伊朗展示稱有數百枚阿布馬赫迪反艦巡航導彈，射程達1000公里，帶400公斤彈頭，可貼海飛行，美艦艇的雷達難偵到這些貼海飛行的導彈，每架美航母，各享20枚阿布馬赫迪飛彈，總有機會中啩？以前伊朗飛彈是亂射，因為伊朗無衛星去偵到美航母所在位置。

2月3日中國覓熵科技，一家民營衛星公司，專做農業遙感探測的公司，發表了兩張衛星圖片，一張是拍攝到林肯號甲板上的艦載F35機及預警機，另一張是拍攝到美國在中東卡達烏代德空軍基地的14架KC-135加油機及愛國者導彈發射車和AN/MPQ-65雷達車。

以上這些都在筆者2月9日「緩」一文中報道過，今不贅。

伊朗要訂閱這些中國民營衛星圖片，一年可能只要幾百萬美元，但就立馬提升了伊朗飛彈打擊美航母戰鬥群的精準能力。以前美國能對弱小國家以航母威脅，是因為美國有衛星，可以美看清楚這些小國的軍力部署，但小國沒有衛星，就看不到美國的軍力部署，但現在只要小國肯花錢買中國民營衛星圖片，而這些中國民營衛星公司又肯賣時，美國之前的訊息差優勢就被扯平，變成我看光光你，你又看光光我。

只要小國的飛彈射程夠1000公里，美國航母群的攻擊力就被廢了，因為F35航程只1100公里，航母再泊遠於1000公里，F35就會不夠油，而有去無回，隱身的F35可以空中加油，但可惜加油機不能隱身，則F35無論在去程或回程，只要一加油，就易被雷達偵到（是偵到加油機），加油機被打落，F35也自會墜落。

中國民營衛星圖片易得（當然是Friend才易得），就立馬讓美國在中東的林肯號淪為活靶子。亦是因為伊朗有這衛星圖片加上自家飛彈的實力，可以在今時敢與美國叫板。如何叫板，明日（24日）談。

假如上周六美國未曾攻伊朗，則各位可以炒到今周四（26日）便應收收手，原因亦明天談。

近攻威脅減了，就要看「遠交」甚麼股。

2025年初興業策略提出十大值得關注的產業趨勢，回顧看，基本中了。2026年，興業證券策略團隊又提出今年要關注的10大產業趨勢，值得參考。

興業證券提出10大產業趨勢

一、AI應用：全球AI競賽如火如荼，模型迭代推動應用場景加深

2025年全球巨頭大幅加碼資本開支後，目前市場對於AI的關注焦點在於科技巨頭的巨額資本開支能否真正轉化為應用商業化落實。經歷2025年末市場對於「AI泡沫」的集中定價後，隨著國內外大模型的密集迭代、發布並在各個應用場景實現突破，已在一定程度上證明了前期大規模算力投入正逐步轉化為模型能力與場景滲透。

2026年，全球AI競賽仍在如火如荼進行中，模型能力的迭代有望繼續推動AI應用場景加深，值得期待「爆款」應用的落實。

在國內，AI應用迎來爆發轉捩點，吸引更多科技巨頭布局，模型迭代與場景滲透有望實現共振。2025年是國內AI模型迭代與應用落實的關鍵年，DeepSeek作為2025年AI領域的核心黑馬，全年完成多輪模型迭代。DeepSeek-R1、V3.2系列開源後，阿里巴巴(09988)通義千問、MiniMax(00100)等龍頭模型加速開源，引領AI應用。

其中，阿里巴巴Qwen3系列以256K長上下文、百萬token擴展能力及低成本優勢成為全球開源標準。此外，2025年國內AI競爭重心從純模型參數比拼轉向應用落實能力。國內AI應用巨頭紛紛通過核心業務實現卡位，字節豆包升級為跨生態AI代理並接入抖音、今日頭條，阿里巴巴通義千問融入電商、釘釘生態，騰訊(00700)元寶深度嵌入微信與QQ社交鏈條。

二、AI算力：海外資本開支維持高增長，國產替代加速

國內龍頭科技企業持續加大資本開支、加快本土大模型迭代，推動國產芯片性能持續提升，共築自主可控的國產替代生態。芯片作為算力核心引擎，國內訓練側此前仍主要依賴英偉達(US.NVDA)A800、H800等芯片。去年美國針對高端AI芯片的出口管制擴大，供應收緊加速國產替代。

華為升騰、寒武紀(滬:688256)、海光信息(滬:688041)等龍頭廠商持續加大資本開支與研發投入，市場份額與性能持續提升。同時，自研芯片與本土大模型生態深度適配，應用落實倒逼改善算力架構。例如，華為升騰芯片與DeepSeek系列模型完成深度適配，寒武紀與商湯(00020)日日新SEKO系列多模態模型適配。隨著AI向終端場景全面滲透成主線，國內營運商和雲廠商有望繼續加碼資本開支，芯片產業鏈國產替代有望加深，國產算力廠商、上游半導體設備材料等方向仍具備廣闊增長空間。

三、存儲：AI驅動進入新一輪超級周期，供不應求格局延續

供應產能仍受限，供不應求格局延續，並正在傳導至上游設備和封測環節。需求高企背景下，原廠主動收縮傳統產能，三星、SK海力士、美光(US.MU)等國際廠商陸續敲定DDR4產品停產計劃（EndofLife，EOL），將大部分先進產能轉向DDR5與HBM，直接造成全球消費級存儲產能缺口擴大。盡管國產存儲廠商正加速擴產，但晶圓廠建設與設備交付周期長，難以紓緩短期短缺。消費類存儲器設備交付周期約4個月至9個月，新增產能預計今年下半年逐步釋放，但AI驅動的數據中心存儲器需求屬長期性，供需缺口難以迅速收斂。

目前國內長鑫存儲、長江存儲已啟動史上最大擴產計劃，長鑫上海新廠、長江存儲武漢三廠均計劃2027年投產。整體來看，2026年存儲行業難以形成規模化有效供應。這一趨勢持續傳導至上游半導體設備和封測環節，國內存儲芯片設計、存儲模組廠商、半導體設備、封測企業均有望受益。

四、商業航天：中美大國博弈必爭之地，國內關鍵核心技術已取得突破

商業航天作為中美大國博弈的必爭之地，戰略地位躍升、國家高度重視、政策持續加碼。衛星軌道與頻譜資源作為不可再生的稀缺戰略資產，具備重要的軍民兩用屬性。

資本市場政策亦配套加碼，商業航天企業IPO加速，優勢企業也有望加速登陸資本市場。國內開啟上市快速審批通道，截至2026年2月15日已有逾10家商業航天企業啟動上市輔導，其中藍箭航天、星河動力、中科宇航等龍頭火箭企業已進入實質申報階段。

2026年2月10日，電科藍天(滬:688818)正式登陸科創板，成為年內首隻商業航天新股。此外，2025年12月，上交所發布《發行上市審核規則適用指引第9號》，對商業火箭企業適用科創板第5套上市標準作出仔細規定，更好支持尚未形成一定收入規模的優質商業火箭企業適用第5套上市標準，加快推動商業航天創新發展、主動服務航天強國戰略。

五、人形機械人：規模化量產元年，國產零件廠商進入業績兌現期

特斯拉(US.TSLA)官宣Optimus機械人2026年產能目標是10倍至5萬部至10萬部，FigureAI計劃未來4年累計交付10萬部人形機械人。海外量產帶動國內零件供貨，特斯拉、FigureAI等海外機械人巨頭依賴部分中國零件，其超預期量產計劃直接帶動國產廠商加速供應減速器、滾珠絲桿、電機、傳感器等零件。

在國內，主機廠商量產逐步落實，企業深度參與供應鏈。中國廠商在量產與出貨量方面佔據優勢，2025年全球人形機械人出貨量排名前6的品牌均來自中國，其中智元機器人以5168部的出貨量位居榜首，佔據全球39%的市場份額。

2025年優必選(09880)推出全尺寸工業人形機械人WalkerS2，Walker系列人形機械人全年5次中標億元級別大單，全年訂單總額超13億元人民幣；智元機器人開啟與均勝電子(00699)超億元採購合同的首批商用交付；越疆(02432)從協作機械人切入具身智能賽道，3月發布全球首款「靈巧操作+直膝行走」人形機械人DobotAtom，6月宣布開始面向全球批量交付。

此外，國產零件廠商深度參與人形機械人供應鏈，一方面為特斯拉、FigureAI等海外巨頭供貨，另一方面宇樹鏈、智元鏈、小鵬鏈、天工鏈等國內供應鏈也基本採用國產零件。

六、智能駕駛：國內政策落實助推L3商業化，海外特斯拉FSD引領技術方向

國內政策落實有望推動今年成L3商業化元年。去年下半年，智駕迎來密集政策催化。9月工業和信息化部等8部門印發《汽車行業穩增長工作方案（2025-2026年）》，提出有條件批准L3級車型生產准入；12月工信部正式許可長安(深:000625)和北汽藍谷(滬:600733)兩款L3級自動駕駛車型。北京、武漢、廣州等地已密集推出自動駕駛政策，為L3級商業化落實提供支持。

2025年理想(02015)、小鵬(09868)相繼推出VLA版本智駕，未來導入世界模型，小鵬發布的G7成為全球首款L3級算力的AI汽車。奇瑞(09973)計劃在2026年實現L3級自動駕駛車輛量產，廣汽集團(02238)計劃2026年加速L3級車型量產並啟動業內首款L4自動駕駛前裝量產車型下線交付。隨政策落實和L3智駕業績兌現，汽車生產商和零件廠商均將受益。

七、電網儲能：北美缺電推動出海加速，國內政策打開新一輪景氣周期

「十五五」電網投資規模大幅提升，疊加政策機制完善與海內外需求共振，電網及儲能產業鏈迎來高景氣發展機遇。國家電網「十五五」期間固定資產投資規劃達4萬億元人民幣，較「十四五」增長40%，其中2026年作為「超前建設年」預算達7200億元人民幣，目標衝刺7800億元人民幣。今年高附加值領域或成投資重心，料特高壓投資將優先，帶動換流閥、變壓器、組合器等核心設備需求。「十五五」的重點投資方向還包括輸變電與配網、儲能，計劃2030年新增逾3萬座變電站至總量7萬座至10萬座，「十五五」期間投資儲能約3000億元人民幣、年均600億元人民幣。1月發改委、能源局聯合發布《關於完善發電側容量電價機制的通知》，首次將電網側獨立新型儲能納入容量電價機制，儲能從新能源成本項轉為獨立收益項，疊加海外美國AIDC配儲、歐洲大儲以及新興市場需求增長，儲能進一步成為剛需。

八、化工：反內捲引導供應出清，新興產業趨勢推動行業開啟新一輪景氣周期

化工行業反內捲持續，政策引導供給側出清。「反內捲」作為後續加深改革的主線任務，其中化工是政策重點關注的領域。2025年9月7部門聯合印發的《石化化工行業穩增長工作方案（2025-2026年）》，提出嚴控新產能、加大石化化工行業老舊裝置更新改造力度，以滌綸長絲為代表的集中度較高的子行業率先響應，推行減產保價自律行動，逐步改善供需格局。

截至2025年第三季，多數化工細分板塊產能利用率與庫存均已降至較低水平，指向行業在經歷去庫和去產能，改善供應結構，包括鈦白粉、有機矽、紡織化學製品、化學纖維、氟化工、聚氨酯等。往後看，反內捲將成化工行業景氣回升和價值重估的關鍵動力，隨供應格局改善帶來產能擴張放緩、行業景氣回升，化工板塊有望從傳統周期波動品種轉變為兼具高彈性與高股東回報的行業。

九、創新藥：出海BD持續加速，國內商業化進入兌現期

創新藥出海BD持續加速，國內商業化進入兌現期。2025年中國創新藥BD出海授權全年交易總金額達到1357億美元，首付款70億美元，交易總數量達到157宗起，均創歷史新高。2026年，「創新藥3.0」發展模式清晰，出海成為主旋律。

細分領域來看，預計2026年全球CDMO生產需求將持續高景氣，其中多肽、ADC、雙抗等細分領域訂單需求旺盛。在國內需求端復甦、供應持續改善的背景下，CRO企業新簽訂單呈現量增價穩的趨勢，2026年收入和利潤有望逐漸觸底並改善。同時，隨著國內工業需求端明顯復甦，從化學試劑、生物試劑到後期商業化階段的培養基、填料等相關企業業績均有望在2026年進一步改善。

十、腦機接口：海外Neuralink規模化量產重塑行業預期，國內「十五五」政策引領布局

2025年12月31日，Neuralink創辦人馬斯克公開宣布公司將於2026年啟動腦機接口設備的大規模生產，並推動手術流程近乎全自動化。這一表態標誌著全球首個侵入式腦機接口系統從臨床試驗階段正式進入量產準備期，並為未來與特斯拉Optimus人形機械人的協同應用奠定基礎。

2026年2月，馬斯克表示，新一代神經鏈接腦機接口增強版的性能將提升至3倍，將於2026年晚些時候面世。2026年海外腦機接口技術有望實現量產化突破，帶動全球侵入式腦機接口進入加速商業化的新階段。

「十五五」政策明確提出「前瞻布局未來產業」，腦機接口等領域被列為「新的經濟增長點」。支付體系方面，2025年國家醫保目錄調整首次增設「商業健康保險創新藥品目錄」；上海多部委聯合發布政策「支持醫療機構合理使用創新藥械，相關商業健康保險保障範圍內的創新藥應用病例可不納入按病種付費範圍」，加速覆蓋腦機接口等新技術的收費目錄。

2025年是AI應用之年，2026年是AI實際落實之年，今年買股就不能買講故事之股，要買可交貨、有盈利之股。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）