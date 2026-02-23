歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

米芝蓮二星餐廳沖繩限定風味菜單！鮑魚海膽撻、魚子醬吞拿魚蕁麻...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

米芝蓮二星餐廳沖繩限定風味菜單！鮑魚海膽撻、魚子醬吞拿魚蕁麻...
雲南村姑為何能擄獲1200萬海外訂閱者的心？
辦公室日常 改朝換代Digital

雲南村姑為何能擄獲1200萬海外訂閱者的心？
易經看世界

【易經看世界】從履卦看美伊會談：雙方有甚麼顧忌？誰是關鍵人物？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜
美食情報

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　食呀食，不停食，除自己四圍貢外，當然更廣佈線眼，有乜新架步，立即通知。

 

　　飲食業在香港，若單單在街四圍行，好難掌握真相，因你若果將街上執下一間，執下又一間的情況視為「飲食業已死」，咁，你可能見唔到另一個興旺現象喎。

 

　　其實，如今香港不少中上級各類食肆，已經「向上發展」，即入晒工商大廈內。若你試下走到銅鑼灣及尖沙咀的「飲食大廈」，就會發覺——吓，乜原來天外有天。

 

　　我肥碌上周過年前去咗尖沙咀太子集團大廈內的「太子滙」，大廈層層有得食，誇張，繁忙時間，要等十分鐘才能迫入電梯。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

街舖食肆處處執、上樓食肆大爆發，太子集團中心是典型。

 

　　此店開張幾月，已經「卜爆」，因地方不大，只可擺四至五圍。其吸引之處，為投資者目標似不在賺錢，而是做自己飯堂。重本裝修，牆上掛着不少古董藝術品；廚師也是從外地挖回港的廣東菜高手，出品走精緻路線，絕非標榜大堆頭大件夾抵食。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

太子滙走中高檔路線，開業數月已經「卜爆」。

 

　　樓面由兩位非常專業充滿幹勁經理負責，男的名林振文（Man），女的名吳文梅（Mandy) ，皆出自訓練有素的大集團。

 

　　未落筆前，我食了兩餐，肯定值得介紹，尤其幾味極高質素，包括：鮑汁柚皮海參玉掌、青胡椒蒸龍躉扒、古法鹽焗雞、鮑汁花膠燜飯、椒鹽魷魚鬚、生滾泥鯭粥、三葱阿拉斯加蟹炒腸粉、酥炸脆生肩。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

此店出品強調視覺美感。

 

　　以上八味，先聲奪人為椒鹽魷魚鬚，因當晚好酒多瓶，必須伴着美食才相得益彰，濃濃的威士忌加魷魚鬚，拉開難忘一餐的序幕，個個磨拳擦掌期待下一味。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

炸魷魚鬚、小花膠配名酒，相得益彰。

 

　　必須提提為炒腸粉，自從「碧儷苑」的龍哥創出後，N咁多廚師爭相模仿，但十之八九有其形而無其神，因龍哥腸粉收實的秘技，絕不外傳。

 

　　終於，今晚來到太子匯，也有阿拉斯加蟹炒腸粉，大廚可能明知鬥不過寶哥出品，於是另闢蹊徑，改以大堆頭三種葱去炒，這一改變，又搞出另一層次口味，無得唔讚。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

三葱阿拉斯加蟹炒腸粉，睇得又食得。

 

　　古法鹽焗雞，落足本，大大盤海鹽藏住紙包雞推出，由阿Man細心處理才上枱，夠濃夠香夠脆又多汁，慢工出細貨。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

經理阿Man親力親為，拆古法鹽焗雞也落手落腳。

 

　　酥脆炸牛肩第一次品嘗，搞到成身汗！因牛肩並非最嫩滑部份，但勝在有𡁻頭，只要醃製得宜再煮腍入晒味，如此狀態再上粉漿炸，咁就飛上枝頭變鳳凰嘞。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

酥脆炸牛肩，慢工出細貨。

 

　　單尾來大煲坊間幾乎絕跡的生拆泥鯭粥。泥鯭，本屬下價魚，以前小弟經常在北角碼頭附近釣。此魚有一特別味道，用之滾粥，再加入大量薑葱及頭菜，惹味非常。

 

　　飽食一頓之後，照例大家向食神一鞠躬，然後就——歡樂今宵再會喇。

 

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

鮑汁花膠炆飯，未食已令人口水流。

 

太子滙

地址：尖沙咀北京道十二號太子集團中心三樓

電話：2328-8872

 

Tags:#食家之選#尖沙咀美食#肥碌#太子滙#廣東菜#鹽焗雞#泥鯭粥
Add a comment ...Add a comment ...
土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹
更多肥碌大食遊文章
土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
137
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

51%
不會
30%
難講
19%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處