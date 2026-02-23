樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜

食呀食，不停食，除自己四圍貢外，當然更廣佈線眼，有乜新架步，立即通知。

飲食業在香港，若單單在街四圍行，好難掌握真相，因你若果將街上執下一間，執下又一間的情況視為「飲食業已死」，咁，你可能見唔到另一個興旺現象喎。

其實，如今香港不少中上級各類食肆，已經「向上發展」，即入晒工商大廈內。若你試下走到銅鑼灣及尖沙咀的「飲食大廈」，就會發覺——吓，乜原來天外有天。

我肥碌上周過年前去咗尖沙咀太子集團大廈內的「太子滙」，大廈層層有得食，誇張，繁忙時間，要等十分鐘才能迫入電梯。

街舖食肆處處執、上樓食肆大爆發，太子集團中心是典型。

此店開張幾月，已經「卜爆」，因地方不大，只可擺四至五圍。其吸引之處，為投資者目標似不在賺錢，而是做自己飯堂。重本裝修，牆上掛着不少古董藝術品；廚師也是從外地挖回港的廣東菜高手，出品走精緻路線，絕非標榜大堆頭大件夾抵食。

太子滙走中高檔路線，開業數月已經「卜爆」。

樓面由兩位非常專業充滿幹勁經理負責，男的名林振文（Man），女的名吳文梅（Mandy) ，皆出自訓練有素的大集團。

未落筆前，我食了兩餐，肯定值得介紹，尤其幾味極高質素，包括：鮑汁柚皮海參玉掌、青胡椒蒸龍躉扒、古法鹽焗雞、鮑汁花膠燜飯、椒鹽魷魚鬚、生滾泥鯭粥、三葱阿拉斯加蟹炒腸粉、酥炸脆生肩。

此店出品強調視覺美感。

以上八味，先聲奪人為椒鹽魷魚鬚，因當晚好酒多瓶，必須伴着美食才相得益彰，濃濃的威士忌加魷魚鬚，拉開難忘一餐的序幕，個個磨拳擦掌期待下一味。

炸魷魚鬚、小花膠配名酒，相得益彰。

必須提提為炒腸粉，自從「碧儷苑」的龍哥創出後，N咁多廚師爭相模仿，但十之八九有其形而無其神，因龍哥腸粉收實的秘技，絕不外傳。

終於，今晚來到太子匯，也有阿拉斯加蟹炒腸粉，大廚可能明知鬥不過寶哥出品，於是另闢蹊徑，改以大堆頭三種葱去炒，這一改變，又搞出另一層次口味，無得唔讚。

三葱阿拉斯加蟹炒腸粉，睇得又食得。

古法鹽焗雞，落足本，大大盤海鹽藏住紙包雞推出，由阿Man細心處理才上枱，夠濃夠香夠脆又多汁，慢工出細貨。

經理阿Man親力親為，拆古法鹽焗雞也落手落腳。

酥脆炸牛肩第一次品嘗，搞到成身汗！因牛肩並非最嫩滑部份，但勝在有𡁻頭，只要醃製得宜再煮腍入晒味，如此狀態再上粉漿炸，咁就飛上枝頭變鳳凰嘞。

酥脆炸牛肩，慢工出細貨。

單尾來大煲坊間幾乎絕跡的生拆泥鯭粥。泥鯭，本屬下價魚，以前小弟經常在北角碼頭附近釣。此魚有一特別味道，用之滾粥，再加入大量薑葱及頭菜，惹味非常。

飽食一頓之後，照例大家向食神一鞠躬，然後就——歡樂今宵再會喇。

鮑汁花膠炆飯，未食已令人口水流。

太子滙

地址：尖沙咀北京道十二號太子集團中心三樓

電話：2328-8872