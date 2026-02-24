無乜懸念，相信話題電影《夜王》票房應該破億，顯示香港其實有大批電影觀眾，問題是投資者及製作者知唔知香港人需要乜。

近日去到邊，大家都在講《夜王》，因可供談論的點子甚多，論劇本、論演技、論粗口、論服裝、論含意、論回憶⋯⋯以至整個香港何去何從，瓣瓣都可以講個通宵。

《夜王》票房破億應無懸念

小弟打工生涯最搏命的日子，食正80年代香港經濟大旺，有幸親身親眼目睹尖東起飛，身邊無論娛樂圈或做生意的朋友，多會涉足大場夜總會。事實上，不少大生意（或勾當）就在燈紅酒綠下握手作實，簽約？反而不是最重要。

無乜啱唔啱，只是反映一個時代的現象，你可以選擇唔玩呢個遊戲，但結果就是你在生意上食白果，尤其做日本人生意。

80年代的豪華夜場紙醉金迷，大量正當與偏門生意在此傾成。

老友「歌王R」正正是80年代初做日本貿易生意，其時日本經濟嘭嘭聲，駐港公司代表可以揮霍無度，大把錢任使。

你係香港生意人，會點對佢哋？當然係「神咁拜」，班大帝要乜，死都死畀佢。

日本仔出名鹹濕，無論日間點道貌岸然認真工作，若你不懂佢哋心意，咁就分分鐘變無生意。大客出張單，閒閒哋幾百萬至幾千萬，故此，R哥老闆千叮萬囑：小財唔出大財唔入，三兩十萬公關費，隨便用。

紙醉金迷夜場興旺，部分原因是日本經濟大盛，日本商人大灑金錢經商，香港生意人當佢哋「神咁拜」。

呢個並非單一現象，而是普遍現象。就如此，一個個超級銷金窩相繼出現，晚晚XO當水飲，人人揮金如土，令一個連鎖性經濟興旺爆發而出。正行的豬籠入水，偏門的黑社會也發到似夢幻。

剛剛當年娛樂圈也是大盛，隻隻唱片賣幾多白金仍斷市，唱片公司、經理人公司、製作公司、歌星⋯⋯恍似有搵不盡的金錢，全人類皆認為明天必定會更好，怎不洗腳唔抹腳？

尖東夜場旺爆，也與80年代樂壇日日大印銀紙有關，不少娛樂圈應酬活動在此閉門進行。

當年，大家只會口噏噏唱羅文的《家變》：知否世事常變，變幻才是永恒，此中波浪起跌，當然有幸有不幸。

唱完，又有幾多人會放心中，然後做足準備面對花無百日紅？

世事一切變化，多沒有單一原因，大富豪及中國城等銷金窩沒落，有N咁多因素，講出嚟一匹布咁長，總之就是大氣候不以任何人意志轉移。每個人能做的，就是面對與適應，或選擇洗手不幹離場。

《夜王》點出夜場的存在有龐大需求，因為獨家提供到其他地方沒有的「心理補償」。正是，凡男人（如今可能女人也如是）打工仔，去到夜場，就可以用錢買到自尊心及尊嚴，因人人都會對你打躬作揖千依百順，小姐個個投懷送抱嗲聲嗲氣稱呼你做大哥、老闆。此時，你在日間戰場中的怨氣及羞辱感，暫且全面消失。

打工族不少喜歡到夜場，因可尋回外邊世界沒有的自尊，內裏人人對你打躬作揖、千依百順、柔情蜜語，只以大哥、老闆稱呼你，怎不上癮？

今天香港的夜場，仍處處皆是，只不過，有如飲食業般，變咗「碎片化」及「上樓化」，任何打工仔希望晚上「重拾自尊」，這種服務仍大量有供應，在資本主義的香港中，若你不懂轉膊，就會Out㗎喇！