外地遊客到台灣旅遊，除了走訪各著名景點外，逛夜市品嚐地方特殊小吃，更是不可或缺。不過，保證富有特色又能帶來好運的小吃，則是時間限定，最重要是免費提供，還能吃到飽。

宜蘭是香港遊客熱門觀光點，除了泡溫泉外，多會購買著名的奶凍捲做手信。而宜蘭的著名風俗就是農曆新年到元宵節前，在多間廟宇免費發放平安粥。雖然後來台灣部分廟宇也跟進發放，但是春節平安粥最豐盛最大手筆的，無疑就是宜蘭。

平安粥是宜蘭過年獨特的「食文化」（宜蘭ㄚ欣的美食日誌fb圖片）

宜蘭的廟宇會在這段期間，提供葷和素食兩種平安粥。素食平安粥多以當季時蔬，例如高麗菜、紅蘿蔔、木耳搭配香菇、豆皮熬煮。在寒冬中，新鮮蔬菜的清甜隨著白米緩慢綻放，是洗滌年節油膩的最佳選擇。至於葷食平安粥，則會加入豬肉絲、蝦米或特製魚丸，增添飽足感與鮮味。

平安粥起源於早期宜蘭農村社會，當時農曆新年期間，信徒長途跋涉到寺廟參拜，因過年期間商家多休息，物資缺乏，廟方與地方人士便募捐米糧，烹煮熱粥供香客免費食用，溫暖身心。這份體貼心意延續成為當地傳統，寓意吃下神明加持的熱粥可帶來整年平安，是宜蘭過年獨特的「食文化」。

隨著社會富裕，信徒捐獻增多，各廟宇過年除了提供平安粥外，還會加碼各式小菜、米粉羹、魩仔魚粥和紅圓湯（紅色小湯圓糖水）。三星無極慈皇宮更大手筆，發送平日購買也要排隊的著名宜蘭「諾貝爾奶凍捲」。歸因於網路傳播發達，不少台灣非宜蘭地區民眾，近兩三年才知道宜蘭平安粥的風俗，也讓一些著名廟宇過年期間，除了原本的信眾，還湧進大批外地遊客，導致要排隊才能吃得到。對於不熟門路的外地遊客，宜蘭縣政府官網甚至提供「平安粥專區」地圖，載有縣內228間宮廟派發平安粥資訊，讓大家按圖索驥節省時間。台灣人原本就有春節到廟宇祈福的傳統，到宜蘭還可以順便飽嚐帶有祝福意味的平安粥，難怪近年蔚為風潮。

除了平安粥外，不少廟宇還加碼提供桂圓糯米粥、紅色小湯圓糖水、炒米粉和魩仔魚粥等美食。（宜蘭ㄚ欣的美食日誌fb圖片）

其實農曆新年期間，全台不少廟宇都提供免費地方小吃，其中又以建廟143年的高雄覆鼎金保安宮最大手筆，過年期間推出「免費美食街」，涵蓋素壽麵、青草茶、茶葉蛋、麻糬、雪糕、青草茶和水果等，從清早到下午無限量供應。除了美食外，重頭戲還有廣受好評的「金鼎包金珠」擲筊活動，只要花新台幣100元（約港幣25元），就能獲得一次擲筊機會試試手氣，與供奉的太子爺有緣，將獲得「三太子黃金靈珠豆」，一顆市價逼近新台幣1萬元（約港幣2500元）。

南投也是外地遊客必訪的縣市，除了日月潭、清境農場和九族文化村外，有「泡麵土地公」之稱的中寮石龍宮，是全台唯一無限量提供各式泡麵的財神廟。

石龍宮從一般土地公廟變成泡麵土地公，源於1980年代台灣人瘋狂沉迷香港外圍六合彩，以及大家樂之類的彩券。有信徒晚上到廟裏求明牌，因廟宇當年位處偏僻，周邊缺乏商店沒有東西可吃，廟方就提供泡麵給這位信徒。沒想到這位信徒真的中了大獎，還願時買了一箱泡麵來拜拜，在口耳相傳之下，石龍宮變成專拜泡麵的廟。至今，想要中獎、想要業績長紅、想要生意興隆的人，都會專程帶著泡麵到石龍宮拜拜求財，而廟方也將這些貢品免費提供給信徒享用，「拜泡麵、吃泡麵」不脛而走。

面對無限量提供的各牌子泡麵，民眾往往會有選擇障礙。（石龍宮fb圖片）

雖然石龍宮每天24小時提供免費泡麵，但過年期間再送出「馬上暴富」泡麵福袋，為信徒增添財運。

台灣民俗信仰非常貼近日常生活，每個地區最熱鬧最好逛的地點，通常就是信仰中心附近。來旅行時不妨順便體驗多采多姿的宮廟文化，會增添對台灣的了解。