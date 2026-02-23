BAFTA「英國奧斯卡」賽果｜Robert Aramayo黑馬爆冷奪影帝，里奧勒度狄卡比奧《一戰再戰》橫掃6獎成大贏家

「英國奧斯卡」《第79屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）於香港時間今晨（23日）舉行，由里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》（One Battle After Another）成為大贏家共奪6獎。賽前「最佳男主角」被視為里奧勒度和Timothée Chalamet《Marty Supreme》（暫譯：橫衝直闖）之爭，賽果爆冷由33歲英國男演員Robert Aramayo憑英國電影《I Swear》奪得寶座，連得獎本人也感到意外。

Read more：「英國奧斯卡」BAFTA入圍名單｜里奧勒度再與Timothée Chalamet爭男主角，《一戰再戰》14項提名最多

BAFTA今年星光熠熠，英國威廉王子及凱特王妃一同出席頒獎禮，威廉王子更擔任頒獎嘉賓；此外還有首次踏足頒獎禮舞台的柏靈頓熊，牠同樣擔任頒獎嘉賓，全程不怯場。之前幾個荷里活電影頒獎禮上，里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）跟Timothée Chalamet多次交鋒，後者分別在金球獎、第31屆評論家選擇獎等贏得影帝寶座，所以《第79屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）賽前，外間亦視二人是強勁對手。不過，於香港時間今晨舉行的頒獎禮上，卻出現爆大冷局面，由33歲英國男演員Robert Aramayo憑英國電影《I Swear》以黑馬姿態勝出奪得影帝寶座。

Robert Aramayo在戲中飾演一位患有「妥瑞症」的病人，憑出色演技他同時奪得今屆「矚目新星」獎（EE Rising Star）。33歲的Robert Aramayo於台上講得獎感受時表現激動，表示從多位強勁對手中勝出是難以置信，他特別感謝其中一位入圍此獎的對手Ethan Hawke，原來他在求學時對方曾到學院分享演出感受，學懂如何長久經營職涯、避免自我消耗，Robert Aramayo被那場演講深深影響，能一起角逐獎項更感到榮幸，而且很不可思議。

1992年Robert Aramayo曾於《權力遊戲》第6季參與演出而被受關注，於2021年參與Netflix劇集《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）及2022年《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）之中演出。

影后方面，愛爾蘭女星Jessie Buckley成為今屆大熱，最後憑《哈姆尼特》（Hamnet）不負眾望擊敗影后愛瑪史東（Emma Stone）與露絲拜恩（Rose Bryne）奪得影后寶座，更成為「BAFTA」史上首位愛爾蘭女星封后。她得獎時表現興奮：「簡直是瘋狂，這確實屬於過去、現在和未來的所有女性，她們教會了我，並將繼續教導我如何以不同的方式做事。」她演出的電影同時獲「最佳英國電影」。

至於本屆的大贏家則是由里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》（One Battle After Another），共奪得6個獎項：最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳改編劇本等，而另一位參演美國男星辛潘（Sean Penn）憑此戲奪「最佳男配角」。

《第79屆BAFTA》得獎名單：

最佳電影：

《一戰再戰》 （One Battle After Another）

最佳英國電影：

《哈姆尼特》 （Hamnet）

最佳男主角：

Robert Aramayo

最佳女主角：

Jessie Buckley 《哈姆尼特》 （Hamnet）

最佳男配角：

辛潘《一戰再戰》 （One Battle After Another）

最佳女配角：Wunmi Mosaku《罪人們》（Sinners）

最佳兒童或家庭電影：

《邦我搵老豆》 （Boong）

最佳非英語電影：

《情感的價值》

最佳動畫電影：

《優獸大都會2》 （Zootopia 2）

最佳導演：

保羅湯馬士安德遜《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳原著劇本：

《罪人們》（Sinners）

最佳改編劇本：

《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳紀錄片：

The Deepest Breath

最佳攝影：

《一戰再戰》 （One Battle After Another）

最佳剪接：

《罪人們》（Sinners）

最佳音效：

《一戰再戰》 （One Battle After Another）

最佳原創音樂：

《哈姆尼特》 （Hamnet）