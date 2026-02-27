《骨妹》導演徐欣羨最新愛情力作《女孩不平凡》GIRLFRIENDS

三個時代、三個城市、三段戀情，溫柔回溯一個平凡女孩習愛的不凡旅程。17歲時的青春懵懂，22歲時的不夠勇敢，34歲時經過現實打磨的蛻變成長，以愛情為線，穿梭香港、台灣、澳門三地時空，交織出愛的不同模樣。

廖子妤、余香凝攜手再譜動人篇章，許恩怡、劉漪琳共創青澀心跳回憶，鄧濤、韓寧赤誠追尋愛的極致。

電影資料

片名：《女孩不平凡》GIRLFRIENDS

出品人：陳斯婷 ESTELA VALDIVIESO CHEN、廖婉虹 JACQUELINE LIU

聯合出品人：KAMONTHIP THACHASAKULMAS、曾麗芬 WINNIE TSANG

導演：徐欣羨 TRACY CHOI

編劇：呂筱華 SHIU WA LOU、鄭如娟 SEBRINA ZHENG

主演：廖子妤 FISH LIEW、余香凝 JENNIFER YU、鄧濤 ELIZABETH TANG、韓寧 HAN NING、許恩怡 NATALIE HSU、劉漪琳 ELIZ LAO

片長：100分鐘

級別：IIB

語言：粵語、普通話、台語、葡萄牙語（中英文字幕）

上映日期：2026年3月5日（星期四）

【讚好有禮】賞：《女孩不平凡》 戲飛！



只要跟以下步驟參與，就有機會贏取《女孩不平凡》戲飛2張。前40名最有創意、最佳答案的參加者即獲獎。

遊戲玩法：

1. 讚好 + 追蹤「經濟通 etnet」Facebook專頁

2. 填妥表格並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=969



答得最好、最有創意的40位參加者，將獲贈《女孩不平凡》GIRLFRIENDS 戲飛兩張。

推廣活動條款及細則：

1. 活動時間：2026年2月27日起至2026年3月6日晚上11:59截止（以經濟通有限公司時間為準，逾期無效）。

2. 參加即代表同意並接受本條款。

3. 參加者須年滿18歲，每人限參加一次。重複參加、假賬戶、空號或任何不當方式將被取消資格；相同地址/IP最多限獲一份獎品。

4. 經核實後，最具創意及最佳的40位參加者將獲《女孩不平凡》戲飛兩張，結果不得異議。

5. 戲飛受高先電影院 / 電影發行商條款約束，如有爭議，由相關單位保留最終決定權。

6. 獎品不可退換、不可兌換現金。

7. 換領期視獎品性質而定，本公司不會另行通知。

8. 如資料錯誤導致無法聯絡或錯過換領，本公司概不負責。

9. 獎品質量或相關責任由發行方承擔，經濟通有限公司不承擔。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不得參加。

11. 經濟通保留修改條款權利，如有爭議，本公司保留最終決定權。