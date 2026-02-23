歡迎回來

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒+超羣千層酥皮蛋撻$9/...
美食 搵食地圖

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒+超羣千層酥皮蛋撻$9/...
《金多寶》與《夜王》:努力作出變奏的賀歲片
Art & Living

《金多寶》與《夜王》:努力作出變奏的賀歲片
名人保養|劉青雲夫婦遊河南被捕獲，58歲郭藹明凍齡美貌及氣質...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|劉青雲夫婦遊河南被捕獲，58歲郭藹明凍齡美貌及氣質...
麥當勞優惠︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29
美食情報
美食優惠

麥當勞優惠︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　新一年麥當勞又多個食平啲選擇，「人氣著數套餐」新增脆辣雞腿飽套餐，由之前售$44.5起即日起勁減$10.5至$34！當然另外三款「人氣著數套餐」仍然登場，麥樂雞（6件）餐最平只售$29、還有$30.5豬柳蛋漢堡及$39麥炸雞（2件）套餐，麥當勞App用戶於2月23日至3月4日期間選購以上任何「人氣著數套餐」，更享限時雙倍積分！

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

 

　　麥當勞推出馬年最抵人氣著數套餐，夥拍四位深受歡迎的本地歌手組合及運動員：MC張天賦、陳蕾、Dear Jane及著名網球員黃澤林（Coleman Wong）重新演繹「I’m lovin’ it」。為慶祝全新品牌推廣活動誕生，脆辣雞腿飽套餐會由$44.5起勁減$10.5至$34，成為「人氣著數套餐」新成員，更升級改用新麵飽——入口煙韌鬆軟，而其他「人氣著數套餐」包括$29麥樂雞（6件）、$30.5豬柳蛋漢堡及$39麥炸雞（2件）超值套餐。

 

　　

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

著名網球員黃澤林（Coleman）更首度與麥當勞拍住上，活現「smashin’」態度。$34脆辣雞腿飽超值套餐

 

　　四款套餐無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買均能享受此優惠。同時，麥當勞App更接二連三送上新年優惠，於2月23日至3月4日期間麥當勞App用戶選購以上任何「人氣著數套餐」，更可享限時雙倍積分！

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

$29麥樂雞（6件）超值套餐

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

$30.5豬柳蛋漢堡超值套餐

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

$39麥炸雞（2件）超值套餐

