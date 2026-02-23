歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
三月
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團 沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
展覽 親子活動
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
推介度：
07/03/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
麥當勞優惠︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29
美食情報
美食優惠

麥當勞優惠︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　新一年麥當勞又多個食平啲選擇，「人氣著數套餐」新增脆辣雞腿飽套餐，由之前售$44.5起即日起勁減$10.5至$34！當然另外三款「人氣著數套餐」仍然登場，麥樂雞（6件）餐最平只售$29、還有$30.5豬柳蛋漢堡及$39麥炸雞（2件）套餐，麥當勞App用戶於2月23日至3月4日期間選購以上任何「人氣著數套餐」，更享限時雙倍積分！

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

 

　　麥當勞推出馬年最抵人氣著數套餐，夥拍四位深受歡迎的本地歌手組合及運動員：MC張天賦、陳蕾、Dear Jane及著名網球員黃澤林（Coleman Wong）重新演繹「I’m lovin’ it」。為慶祝全新品牌推廣活動誕生，脆辣雞腿飽套餐會由$44.5起勁減$10.5至$34，成為「人氣著數套餐」新成員，更升級改用新麵飽——入口煙韌鬆軟，而其他「人氣著數套餐」包括$29麥樂雞（6件）、$30.5豬柳蛋漢堡及$39麥炸雞（2件）超值套餐。

 

　　

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

著名網球員黃澤林（Coleman）更首度與麥當勞拍住上，活現「smashin’」態度。$34脆辣雞腿飽超值套餐

 

　　四款套餐無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買均能享受此優惠。同時，麥當勞App更接二連三送上新年優惠，於2月23日至3月4日期間麥當勞App用戶選購以上任何「人氣著數套餐」，更可享限時雙倍積分！

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

$29麥樂雞（6件）超值套餐

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

$30.5豬柳蛋漢堡超值套餐

 

麥當勞︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

$39麥炸雞（2件）超值套餐

Tags:#美食情報#美食優惠#麥當勞#Hot Deals#Jetso
Add a comment ...Add a comment ...
LV聯乘「全球最佳酒吧」Bar Leone，銅鑼灣利園開設期間限定雞尾酒吧 
更多搵食地圖文章
LV聯乘「全球最佳酒吧」Bar Leone，銅鑼灣利園開設期間限定雞尾酒吧 

投票區

政府發表財政預算案2026
104
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
8%
滿意
16%
一般
17%
不滿意
27%
非常不滿意
32%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處