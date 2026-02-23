富國島La Festa希爾頓酒店新翼開幕！位於最浪漫「日落小鎮」，俯瞰「親吻之橋」，無敵全景天台酒吧

越南富國島絕對是近年人氣急升的外遊目的地，既有新鮮感，又不用簽證，所以很受香港人歡迎。身邊有不少朋友都去過富國島，他們的結論都是：找一間好的酒店住！因為富國島的交通不算太方便，觀光景點不多，反而留在酒店的時間比較多，所以揀一間設施比較完善的酒店最好。希爾頓集團旗下的「富國島La Festa希爾頓格芮精選酒店（La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）」新翼最近正式開幕，坐落於浪漫的日落小鎮（Sunset Town），俯瞰親吻之橋（Kiss Bridge），最適合情侶們入住！

「富國島La Festa希爾頓格芮精選酒店」新翼坐落於Central Village的山坡之上，位於地標鐘樓（Campanile）旁，更可俯瞰親吻之橋（Kiss Bridge）的浪漫景致。建築採用新古典主義的地中海風格，29間套房及複式套房設計充滿藝術氣息。酒店內有4間全新的餐飲與社交空間，亮點當然是可環覽島嶼全景的天台酒吧。

可俯瞰地標鐘樓及親吻之橋的全景天台酒吧Francesca。

酒店新翼以越南南部一位虛構的音樂家Tran為靈魂人物，將他在旅途上的遊歷見聞化作靈動樂章，串聯沿途的地域節奏、風土習俗及人文特色成優美旋律，以獨一無二的交響詩敘述旅居劇場故事。

富國島「日落小鎮」每晚都會有煙花及夜間表演《Kiss of The Sea》，富國島La Festa希爾頓格芮精選酒店新翼部分客房可以欣賞到煙花。

這個主題亦運用於套房的設計之中──以黑膠唱片點綴房門、房內的書桌以鋼琴為藍圖設計、每一件藝術作品裝飾均融會富國島與阿馬爾菲海岸的意象，令賓客踏入房門，就如走進藝術家的隱居之所！

29間套房之中，最豪華就是這間有旋轉樓梯及露台的「索倫托複式海景套房」，更可以欣賞到煙花！

共29間精心打造的套房及複式套房均以意大利人的生活哲學「甜蜜的生活（La Dolce Vita）」為引子，帶領住客享受精緻悠然的意式生活態度。套房面積由505呎至861呎，其中的索倫托套房（Sorrento Suites）系列主題有「作家之隅（The Writer’s Nook）」、「畫家居所（The Painter’s Lodge）及「雕塑家之境（The Sculptor’s Chamber）」，特色包括：

● 室內設計以地中海風格展現玩味的浪漫細節

● 私人訂製的的高傢俱及高質寢具

● 適合旅居者的獨立起居空間

● 全景落地玻璃窗設計，將碧海、夜市、落日景致及親吻之橋盡收眼底

「索倫托複式海景套房（Sorrento Duplex Ocean View Suite）」，坐擁遼闊海景，旋轉樓梯連接客廳，營造出寬敞空間感，並設有額外客廁，不用走上走落去廁所！

面積最大的「索倫托辛法尼亞套房（Sorrento Sinfonia Suite）」，有861呎，設有獨立的客廳及舒適的浴缸。

「索倫托辛法尼亞海景套房（Sorrento Sinfonia Ocean View Suite）」，面積比「索倫托辛法尼亞套房」細一點，但同樣設獨立客廳，另有露台可以睇煙花。

人多的話，可以考慮「索倫托家庭套房（Sorrento Family Suite）」，連接一間轉角套房，最多可供5人入住，更設有露台。

酒店內設有4間風格各異的餐飲空間：

● 溫馨優雅的地中海餐廳Finca，結合現代西班牙小酒館的隨性風格，為賓客呈獻可供分享的拼盤美食、炭烤美饌及時令佳餚，極致詮釋陽光海岸的純粹天然精髓。

● 當代粵菜食府Seta，以嚴選食材炮製精美點心、海鮮料理及經典燒味，在充滿廣東人情味的用餐氛圍下展現精湛的粵式烹調技藝。

● 以虛構的音樂家Tran的旅伴命名的池畔天台酒吧Francesca，空間中隱現二人共同回憶，散發慵懶愜意氛圍。兩層設計橫跨室內與露天區域，設有舒適雅緻的座位區，以柔和燈光映襯夕陽美景。酒單除精選環球佳釀，更呈獻滿載故事性的創意雞尾酒，讓海岸的醉人情調與杯中風味悠然交織。

● 意美復古爵士酒廊Luna Folk，以色士風現場演奏柔美樂章，誠邀賓客在鬆弛舒適的氛圍下品味經典調酒藝術，共譜迷人之夜。

地中海餐廳Finca

粵菜食府Seta

泳畔天台酒吧Francesca

復古爵士酒廊Luna Folk

富國島La Festa希爾頓格芮精選酒店（La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）

網址：https://www.hilton.com/zh-hant/hotels/pqcpqqq-la-festa-phu-quoc/

設計典雅的酒店大堂。

酒店外觀充滿地中海特色。