月全食 2026 懶人包︱3月3日元宵觀測全程＋最佳方位＋手機拍攝技巧

2026年首個月全食將於3月3日（星期二），元宵佳節出現！天文台指若天氣情況許可，大家可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。對天文現象有興趣的朋友，即睇更多觀測及手機拍攝技巧小貼士。

今次月食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出。3 月3日當晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。下午7時04分月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時03分月球開始離開地球本影。月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色。這是因為太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。根據天文台資料，上一次在香港可觀測的月全食已是2022年11 月8日，與今次月全食相隔3 年多，下一次在香港可以觀看到的月食將會是2027年2月21出現的半影月食。

3 月3日月全食的詳情如下：

圖一 二零二六年三月三日的月食過程

圖二 二零二六年三月三日月食期間月球的仰角及方位角示意圖

圖片來源︰香港太空館

市民可於3月3日晚上透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。月全食網上直播將於 2026 年 3 月 3 日（星期二） 將於6:30pm前開始。

月全食網上聯合直播（2026 年 3 月 3 日）

https://www.hko.gov.hk/tc/gts/event/webcast-20260303.htm

是次月食從美洲東岸至亞洲可見。唯月食期間剛好地球以太平洋朝向月球，亞太地區只有日本東部、新西蘭及澳洲東岸等地可觀看全程，大部分陸地則只能在月出或月落期間觀看部分過程。（圖片來源︰嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館）

觀測小貼士

根據嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館網頁指，是次月食的現象只需用肉眼觀測已清晰可見，但前段接近地面及天空較亮時會較難觀測。以簡單的儀器輔助，例如放大7至10倍的雙筒望遠鏡等，可看到更加清晰的月球影像。若是用小型的天文望遠鏡放大20倍或以上作觀測，便更能夠看到月面上的地形進出地影的情況。 整個過程在東方地平至仰角53°之間發生，要這方向視線沒有遮擋的地方才可以看得到。

手機拍攝月全食小貼士

如果用手機拍攝點先影得清又靚呢？香港太空館於專頁分享用手機内置的相機拍照小貼士。

第一步：事前準備

1. 手機三腳架：避免因手震而導致照片模糊。

2. 手機長焦附加鏡頭：安裝到手機鏡頭後，可提升放大倍率，拍出更清晰的月亮影像（價錢約數百至千元不等）。

3. 攝影手機應用程式：手機應用商店有多種提升拍攝性能的應用程式可供下載，可調整快門速度、曝光時間等參數。

4. 遙控快門：避免按快門時造成手機晃動。

5. 望遠鏡：若有天文望遠鏡，可將手機鏡頭對準望遠鏡的目鏡拍攝月球。

第二步：拍攝注意事項

1. 查看天氣預報：密切留意當天天氣狀況。多雲天氣會影響觀測，惡劣天氣請避免外出。

2. 使用RAW格式：部分手機可拍攝未經處理和壓縮的RAW格式照片（如蘋果手機的ProRAW格式），便於後期編輯。

3. 避免使用數碼變焦：手機内置的「數碼變焦」會將影像裁切後再強行放大，降低畫質。建議使用長焦附加鏡頭代替。

手機拍攝月全食小貼士詳情

https://hk.space.museum/tc/web/spm/resources/special-astronomical-events/lunar-eclipse/total-lunar-eclipse.html

月食的成因知多啲

跟大家科普一下月食的成因，地球在背著太陽的方向會出現一條陰影，稱為地影。地影分為本影和半影兩部分。本影是指沒有受到太陽光直射的地方，而半影則只受到部分太陽直射的光線。月球在環繞地球運行過程中有時會進入地影，這就產生月食現象。

圖片來源︰香港天文台

當月球整個都進入本影時，就會發生月全食；但如果只是一部分進入本影時，則只會發生月偏食。月全食和月偏食都是本影月食。

在月全食時，月球並不是完全看不見的，這是由於太陽光在通過地球的稀薄大氣層時受到折射進入本影，投射到月面上，令到月面呈紅銅色。視乎月球經過本影的路徑及當時地球的大氣情況，光度在不同的月全食會有所不同。

有時月球並不會進入本影而只進入半影，這就稱為半影月食。在半影月食發生期間，月亮將略為轉暗，但它的邊緣並不會被地球的影子所阻擋。

再提提大家，如果大家錯過今次月全食，就要等到2028年12 月31日才有此天文現象，而2027年至2028年間香港可觀測2 次半影月食及1次月偏食，下一次在香港可以觀看到的月食將會是2027年2月21日出現的半影月食。

圖片來源︰香港天文台

https://www.hko.gov.hk/tc/gts/event/event-lunar-eclps1.htm