將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊
美食情報

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

搵食地圖
搵食地圖

　　未必所有香港人都會記得「颱風樺加沙」，但對於將軍澳海濱一帶的居民來說，這個「10號風球」的破壞力，應該仍然歷歷在目！位於澳南海岸的法式小酒館Bistro La Baie，因為坐擁無敵的海景加上美食，一直深受區內外的人歡迎。不過，因為去年9月遭受強烈颱風突襲，大量海水湧入餐廳，迫使營運在一夜之間停擺。不過，經過多個月的維修後，Bistro La Baie 2.0於今個月初正式登場！

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

 

　　雖然，Bistro La Baie曾遭受海水嚴重破壞，但創辦人Mark與Anna從來無考慮過永久結業：「我們確實可以選擇離開，但我們不想放棄。香港教導我們如何從逆境中自強，如何重建與蛻變。我們希望Bistro La Baie也能成為這段城市精神的一部分。若選擇離開，就等於背棄了我們對社區的承諾與初衷。」風暴過後，是歷時數月的漫長重建，在調整店裝的同時也重整心境，等待重新出發。在這段日子裡，支撐他們的是一份近乎固執的樂觀，以及鄰里間從未間斷的關懷與期待——那一句句「何時重開？」的詢問，成了他們堅持下去的最強動力。

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

 

　　Bistro La Baie 2.0不僅承載著團隊的堅韌，更旨在向歷久彌新的法式料理致敬，並以當代風格重新演繹。在主廚Andrés Rivera的領軍下，廚房團隊繼續深耕高端法式烹飪技藝，巧妙揉合現代元素，使風味、口感與視覺美學同步昇華。

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

 

　　全新菜單宛如寄予海洋的溫柔情書，在承襲傳統風韻之餘，更展現當代法式料理的細膩張力。烤八爪魚帶著火焰餘溫，佐以鮮亮煙燻紅椒蓉與墨魚汁檸檬蛋黃醬，在烤番茄、橄欖與牛肝菌的點綴下，口感層次豐富。焗比目魚柳則精緻優雅，鮮美魚肉鋪於忌廉菠菜與菊芋之上，配以清香龍蒿油與香脆夏威夷果仁。

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

烤八爪魚 $268

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

焗比目魚柳 $288

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

烤盲鰽魚

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

法式洋葱湯

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

紅菜頭醃漬三文魚

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

北海道帶子薄切

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

番茄乾意大利軟芝士沾醬

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

卡邦尼波浪麵

 

　　餐廳會繼續供應該多款招牌菜，包括經典的黑安格斯生牛肉他他、酥皮凍肉批、法式蒜辣田雞腿、馬賽魚湯燉海鮮及紅酒燉牛仔骨等等。而壓軸登場的甜品──雲呢拿慕絲圓頂蛋糕，堪稱一項精緻的傑作：圓潤細滑的雲呢拿慕絲球內，包裹著糖漬青蘋果、香脆餅乾碎與底層酥皮，以現代層次重新詮釋法式經典。

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

雲呢拿慕絲圓頂蛋糕 $128

 

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊

儘餐廳空間保留了讓人安心的熟悉感，細節卻經過悉心設計，新增的木質吧枱充滿格調，為餐廳添了一份巴黎情懷。

 

Bistro La Baie

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G02號舖

營業時間：星期一至五 12nn-10pm；星期六、日及公眾假期 11:30am-10pm

電話：2360 0631

IG：https://www.instagram.com/bistrolabaiehk/

 

Tags:#美食情報#新餐廳#將軍澳美食#法國餐廳#法國菜#颱風樺加沙
