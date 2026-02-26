歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
玄學風水︱拆解「龍生九子」傳說之謎︰廟宇碑文屋脊皆可見，象徵安全、消災、正義、智福
風水玄學

玄學風水︱拆解「龍生九子」傳說之謎︰廟宇碑文屋脊皆可見，象徵安全、消災、正義、智福

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　新春，喜氣洋洋，語貴吉祥。

 

　　雖然今年是馬年，但中國最吉祥的瑞獸，當推龍，龍馬精神，大家在馬年多了解一下至高無上的龍，也可沾點貴氣。

 

　　龍在中國文化和風水中具有標桿性的尊貴，就堪輿學而言，找到「龍脈」、點到「龍穴」、「青龍位得力」等，都是上吉之兆。龍又與九字特別有緣，如：

 

　　龍飛九天：《楚辭‧離騷》：「指九天以為正兮，夫唯靈修之故也。」意思大概是：我將堅持追求理想。「九天」在這裹象徵至高無上的天空、代表正道。

 

　　九五之尊：周易的乾卦中，九代表最大的陽數，其「九五」爻位有「飛龍在天」之意，所以用來形容帝王的至高權位。

 

　　龍生九子：這就更有趣了，原來龍的口味多元化，性伴侶多多，播了的龍種又性情各異，多姿多彩，牠們又並非遊戲人間，條條龍子都要「番工」，替人民服務，就如國家與香港管理層所強調：要做實事：

 

　　一、囚牛：為龍和牛所生，但不會有對牛彈琴的問題，牠是音樂發燒友，得了一份優差，整天趴在樂器上，欣賞美妙的旋律、享受興趣與工作的無縫接合。

 

　　二、睚眥：可能因為有豺狼母親的DNA，本性嗜殺好鬥，是戰神上身，因此其造型被雕鏤在武器頂端。

 

　　三、嘲風：乃龍和鳥王的結晶，有王者的遠大志向，是個追風逐浪的冒險家，因此被安排在屋頂守望，以便提早發現災害。

 

　　四、蒲牢：是龍和蟾蜍的後代，習慣大嗚大叫，順理成章在廟宇的洪鐘上發揮所長。

 

　　五、狻猊：流著龍和獅的血，總是尊貴地坐著，牠就守在寺廟香爐上、靜看人間煙火。

 

　　六、霸下：承傳了烏龜母親的忍辱負重，有大力士的能耐，可以7-11扛著石碑。

 

　　七、狴犴：是龍和虎的結晶，挾著龍虎之威，不斷追求公平、公平、公平，喜好訴訟，因此被派去守衙門、看監獄。

 

　　八、負屭：牠最風雅，愛好文字，是龍和青龍的純種延伸，有「智福之神」的美譽，常佔據碑文之頂。

 

　　九、螭吻：遺傳了魚媽媽的馭水能力，能噴浪、也能吞火，就在屋脊上值班，象徵辟除火災。

 

　　由此可見，九子多才多藝，也反映了凡人的不同性情、天賦和響往，表達出對安全、消災、正義、愉悅的渴求。

 

　　一年伊始，祝願大家有龍之九子的才能、瓣瓣都掂；又有龍飛九天的神氣、大展所長、自在翱翔。

Tags:#玄學#風水#龍生九子
Add a comment ...Add a comment ...
馬年九宮飛星︱正南五黃忌紅色、動土＋化煞方法，東南九紫位放鮮花催財旺桃花
更多玄來更精彩文章
馬年九宮飛星︱正南五黃忌紅色、動土＋化煞方法，東南九紫位放鮮花催財旺桃花

投票區

政府發表財政預算案2026
191
|
3

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
7%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
24%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處