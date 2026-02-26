玄學風水︱拆解「龍生九子」傳說之謎︰廟宇碑文屋脊皆可見，象徵安全、消災、正義、智福

新春，喜氣洋洋，語貴吉祥。

雖然今年是馬年，但中國最吉祥的瑞獸，當推龍，龍馬精神，大家在馬年多了解一下至高無上的龍，也可沾點貴氣。

龍在中國文化和風水中具有標桿性的尊貴，就堪輿學而言，找到「龍脈」、點到「龍穴」、「青龍位得力」等，都是上吉之兆。龍又與九字特別有緣，如：

龍飛九天：《楚辭‧離騷》：「指九天以為正兮，夫唯靈修之故也。」意思大概是：我將堅持追求理想。「九天」在這裹象徵至高無上的天空、代表正道。

九五之尊：周易的乾卦中，九代表最大的陽數，其「九五」爻位有「飛龍在天」之意，所以用來形容帝王的至高權位。

龍生九子：這就更有趣了，原來龍的口味多元化，性伴侶多多，播了的龍種又性情各異，多姿多彩，牠們又並非遊戲人間，條條龍子都要「番工」，替人民服務，就如國家與香港管理層所強調：要做實事：

一、囚牛：為龍和牛所生，但不會有對牛彈琴的問題，牠是音樂發燒友，得了一份優差，整天趴在樂器上，欣賞美妙的旋律、享受興趣與工作的無縫接合。

二、睚眥：可能因為有豺狼母親的DNA，本性嗜殺好鬥，是戰神上身，因此其造型被雕鏤在武器頂端。

三、嘲風：乃龍和鳥王的結晶，有王者的遠大志向，是個追風逐浪的冒險家，因此被安排在屋頂守望，以便提早發現災害。

四、蒲牢：是龍和蟾蜍的後代，習慣大嗚大叫，順理成章在廟宇的洪鐘上發揮所長。

五、狻猊：流著龍和獅的血，總是尊貴地坐著，牠就守在寺廟香爐上、靜看人間煙火。

六、霸下：承傳了烏龜母親的忍辱負重，有大力士的能耐，可以7-11扛著石碑。

七、狴犴：是龍和虎的結晶，挾著龍虎之威，不斷追求公平、公平、公平，喜好訴訟，因此被派去守衙門、看監獄。

八、負屭：牠最風雅，愛好文字，是龍和青龍的純種延伸，有「智福之神」的美譽，常佔據碑文之頂。

九、螭吻：遺傳了魚媽媽的馭水能力，能噴浪、也能吞火，就在屋脊上值班，象徵辟除火災。

由此可見，九子多才多藝，也反映了凡人的不同性情、天賦和響往，表達出對安全、消災、正義、愉悅的渴求。

一年伊始，祝願大家有龍之九子的才能、瓣瓣都掂；又有龍飛九天的神氣、大展所長、自在翱翔。