玄學面相︱腦退化相學特徵︰眼神遲緩＋印堂落陷＋耳垂萎縮，百歲諾貝爾精英健腦秘訣

想不到新春賀詞竟然刺激到人類的「痛點」！

「祝你青春常駐呀！」中年男士送上美的祝福。

「哎吔！乜我老咗咩？我仍然青春呀，駛乜常駐！」三十多歲的中女花容失色地驚叫，然後禮尚往來，祝男士長命百歲。

這次輪到中男抗議了。

「唔好客氣！千祈唔好做百歲耆英，我怕失憶兼失智！」

女人最怕衰老，風華不再。

男人最怕癡呆，英明不再。

老人癡呆，是許多人的終極惡夢，自己失去自尊、至愛亦同時失去自由，長路漫漫！

大腦退化，在相學也有一些線索：

一. 眼神遲緩：眼神無力、渙散，無法聚焦等，顯示腦力不足、精力衰退。

二. 印堂落陷：這個宮位與人的生命力有關，若這位置明顯凹陷，可能表示血液循環有問題、記憶力不佳、傾向焦慮等，也容易失憶。

三. 耳垂萎縮：中醫認為耳通腎，腎與骨和髓有關，亦有「腦為髓之海」之說，若耳垂（即耳珠）萎縮、變小變薄，或者氣色晦暗，就是腎氣虧虛、腦髓失養的表徵了。

無論有沒有以上的相學特點，我們都要預防腦退化。

有些擁有「神級」智慧的人，到晚年仍然思考敏銳、光彩照人。諾貝爾獎得主、意大利的Rita Levi-Montalcini便是個閃亮的人板。她在77歲時因發現了神經生長因子（NGF）獲諾貝爾獎，92歲當選參議員，而且在長命百歲之後仍然思路清晰。

她在接受媒體訪問時，透露以下健腦秘訣：

一、永遠用腦

她相信腦部如肌肉，若停用了便會萎縮。所以她不斷攻陷科學難題，就算年過百歲，依然深入科研、智慧如海。

二、盡量利用腦力保鮮期

她每天五時起來，立刻投入工作，因為她認為腦部的認知功能在晨早會達高峯狀態。

三. 少吃，令腦袋sharp醒

她非常有紀律，通常只吃午餐，黃昏就喝碗清湯或吃個橙，這樣可以幫助她保持頭腦清明。大吃大喝浪費了消化力。

四. 正面思維、減低壓力

焦慮和壓力對身體有毒，尤其影響腦部健康。

五. 有熱忱有目標

她從主要工作戰線退下來後，創立了歐洲腦力調研中心，並繼續科研項目，證明活躍的生活有助腦部長壽。

逆齡有方，貴在擔當！