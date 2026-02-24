歡迎回來

高效率穿搭4部曲：專業人士系統化思維，輕鬆減省衣著選擇煩惱
辦公室求生術

高效率穿搭4部曲：專業人士系統化思維，輕鬆減省衣著選擇煩惱

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳
PHOTO:Farfetch, Pinterest, IG@areum_828 @kingtheland_drama, 劇照：《淚之女王》、《金秘書為何這樣》、《社內雙親》、《與惡魔有約》、《我的完美秘書》

　　「我老闆同team head⋯每日衣著都差不多同款無變化！」一位年輕OL朋友說。

 

　　初出茅廬又怎會明白，看似無變化其實就是最有效率的穿搭！過去處理過不少決策者的衣櫃，發現都是高度重複：多件同一剪裁或多件同款不同色！而鞋、手袋量是不少的，這類型人士需要「減少穿搭選擇的麻煩」，將心神留給更重要的決策上！這種「形象系統化」思維，每朝早在衣櫃前焦慮的專業人事也可以採用，本篇公開我用於私人課的「高效率穿搭四部曲」！

 

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

 

『第一步：角色定位』

 

　　你是對外開拓型？內部管理型？創意主導？還是一人之下？先為自己定一個清晰的形象，例如你想自己看起來是穩重、俐落、權威、專業、果斷、親和、與眾不同...這會成為篩選單品的準則：

 

　　例如你想建立「權威專業」形象：選擇有結構的肩線、厚實布料、深色調，配件偏簡潔！避免甜美、細碎圖案。
要建立「可靠穩重」形象：選擇深海軍藍、西裝灰、深啡，布料挺身，細條紋、細格為主。要讓人覺得你可靠，就要淘汰高對比撞色、誇張剪裁、閃亮款式。

 

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

 

『第二步：建立色彩x剪裁公式』

 

　　選定2至3個主色（例如海軍藍、炭灰、象牙白），再加1個點綴色。選定剪裁，例如「高腰直腳褲 + 西裝褸」、「絲質恤衫 + 半身裙」、「連身裙 + 西裝褸」等，拼湊出公式化組合，然後輪流穿著。

 

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

 

『第三步：配件定位』

 

　　女士須把袋鞋分成三類：

 

　　1.「功能型」舒適又不起眼款，如tote bag、平底鞋／低跟皮鞋。

 

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

 

　　2.「識別型」一眼看出的質感等級，低調顏色的標誌性款如Classic Flap，是最常使用的類型。

 

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

 

　　3.「高記憶點型」只在關鍵場合出現如鱷魚皮、金屬色或限量版。

 

給形象系統化思維的專業人士建議：高效率穿搭4部曲，減省衣著選擇煩惱

 

『第四步：建立創意組合』

 

　　在重要場合時，刻意加入 statement piece！

 

　　例如你日常是黑白灰公式很乾淨線條的穿搭，在重要場合時可以加入一個有記憶點的色彩或配件（參考以上第三類），例如深孔雀藍、墨綠或焦糖色等比黑白更有存在感、亦顯專業的顏色！

 

