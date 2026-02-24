江華大仔校門外求婚成功，與鄧萃雯譜婚外情出醜「回家」補鑊變乖巧

近日《尋秦記》重播，經常會見到江華飾演嫪毐一角。現年64歲的他與麥潔文（Kitman）結婚33年，育有一對仔女。但於1996年傳出背妻偷食鄧萃雯緋聞，最後仍然回頭是岸跟太太麥潔文恩愛至今。他護妻有術，而大仔陳耀淙也遺傳了江華的浪漫性格，日前與女友Manman穿回校服返回中學時代，並於校門外跪地求婚成功。

江華（原名：陳木華）與麥潔文的姊弟戀開花結果，二人育有一仔一女，大仔陳耀淙今年32歲，已學業有成投身醫護界，細女陳薔天繼承母親衣缽加入樂壇。近日，64歲江華更準備榮升做老爺，大仔陳耀淙於社交平台宣布向女友求婚成功。

陳耀淙在個人社交平台的限時動態分享求婚照片，他跟女友穿上校服，在校門前上演求婚一幕，陳耀淙單膝下跪，手持戒指向女友求婚，場面浪漫又溫馨。準人妻Manman同步曬出戴上鑽戒的甜蜜合照，兩人緊握雙手並興奮留言：「YES!!!!!!!!!! We're officially engaged！！」還透露求婚故事：「我們的人生既然在這裡（裏）相遇，不如就在這裡（裏）開展新一頁。」Manman透露跟陳耀淙去年已經準備，婚戒已於去年購買，二人相當甜蜜，她更形容二人關係是「靈魂相認」。

陳耀淙開展人生新篇章，浪漫基因似乎遺傳自父親江華，江華與麥潔文於90年代認識，兩人因工作結緣，逐漸發展成戀人，並於1992年步入教堂。不過，1996年江華拍攝《我和春天有個約會》時，被傳媒影到他連續6日於鄧萃雯住所出入鬧出緋聞，之後緋聞男女主角爆發隔空罵戰，江華更聯同麥潔文在節目《城市追擊》中力數鄧萃雯，指控女方主動勾引。鄧萃雯隨後召開記者會聲淚俱下反擊，不惜傾家蕩產也要告對方，此事曾影響她的星途。

事隔多年後，鄧萃雯接受陳志雲訪問時，被問到有一段「特別戀愛」，重提她曾戀上有婦之夫，她剖白內心：「有很多原因和條件，令件事變得反目無情、無情到玉石俱焚，我很hurt、很失望，難道這樣都不走嗎？」更承認此事是她唯一後悔的事情。

陳年往事如煙，各人也有自己的生活，江華用盡方法愛錫家人，亦自有一套護妻術，他經常親自下廚為愛妻麥潔文準備喜歡的菜式。而他接受訪問時表示，經常會買禮物哄妻，為討妻歡心願一擲千金，並且經常甜言蜜語：「你不要做一些不好的事，破壞你在我心目中的美好印象，我不想扣你分，無時無刻，你都是100分，我百分百愛你，欣賞你。」現時二人修成正果，人前恩愛形影不離。