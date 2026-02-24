歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人...
心理情緒 說說心理話

賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人...
關稅戰下半場
財富管理 陶冬天下

關稅戰下半場
政經專訪

【陶冬專訪】美國經濟「KAL」非線性增長，當心科技革新與泡沫並存 （普通話視頻．繁體字幕） #陶冬 #政經專訪 #美國經濟
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
國泰限時機票優惠高達85折！經濟艙／特選經濟艙、長／短途航線都適用
著數優惠
旅遊世界

國泰限時機票優惠高達85折！經濟艙／特選經濟艙、長／短途航線都適用

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:國泰航空

　　一年之計在於春，要開始想想今年的旅遊大計！國泰推出限時機票優惠，憑指定優惠編號「FLYWITHCX」於官網預訂經濟及特選經濟艙機票可享高達85折優惠，優惠同時適用於各大旅行社，官網預訂機票更可兼享國泰品味購物優惠。

 

國泰限時機票優惠高達85折！經濟艙／特選經濟艙、長／短途航線都適用

 

　　今次的優惠，預訂日期由即日起至3月9日，出發日期為3月9日至7月9日，適用於所有國泰航空營運的目的地（廣州除外）。但留意，以下指定日期不適用：

 

短途航線

●    2026年4月1日至5日及4月29日至5月3日

→ 北京、成都、重慶、長沙、福州、海口、杭州、南京、寧波、青島、上海（浦東/虹橋）、烏魯木齊、溫州、武漢、廈門、西安、鄭州

●    2026年4月1日至5日

→ 台北、高雄

 

長途航線

●    2026年4月8日至15日及4月27日至5月3日

→ 阿姆斯特丹、巴塞羅那（巴塞隆納）、布魯塞爾、法蘭克福、倫敦（希斯路）、曼徹斯特、馬德里、米蘭、慕尼黑、巴黎、羅馬、蘇黎世

●    2026年3月27日至4月5日及4月23日至5月4日

→ 阿德萊德、奧克蘭、布里斯本、基督城、墨爾本、珀斯、悉尼

 

國泰航空限時優惠

預訂網址：https://flights.cathaypacific.com/zh_HK/offers/special-fares-2026.html

 

Tags:#國泰#著數優惠#限時優惠#旅遊世界#CX
Add a comment ...Add a comment ...
香格里拉「88晚全球免費住宿」有獎活動＋新春住宿優惠66折
更多玩樂假期文章
香格里拉「88晚全球免費住宿」有獎活動＋新春住宿優惠66折

投票區

政府擬收購宏福苑受災樓宇
249
|
0

你是否認同政府收購宏福苑受災樓宇？

認同
23%
不認同
72%
無意見
5%
投票期：2026-02-23 ~ 2026-03-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處