國泰限時機票優惠高達85折！經濟艙／特選經濟艙、長／短途航線都適用

一年之計在於春，要開始想想今年的旅遊大計！國泰推出限時機票優惠，憑指定優惠編號「FLYWITHCX」於官網預訂經濟及特選經濟艙機票可享高達85折優惠，優惠同時適用於各大旅行社，官網預訂機票更可兼享國泰品味購物優惠。

今次的優惠，預訂日期由即日起至3月9日，出發日期為3月9日至7月9日，適用於所有國泰航空營運的目的地（廣州除外）。但留意，以下指定日期不適用：

短途航線

● 2026年4月1日至5日及4月29日至5月3日

→ 北京、成都、重慶、長沙、福州、海口、杭州、南京、寧波、青島、上海（浦東/虹橋）、烏魯木齊、溫州、武漢、廈門、西安、鄭州

● 2026年4月1日至5日

→ 台北、高雄

長途航線

● 2026年4月8日至15日及4月27日至5月3日

→ 阿姆斯特丹、巴塞羅那（巴塞隆納）、布魯塞爾、法蘭克福、倫敦（希斯路）、曼徹斯特、馬德里、米蘭、慕尼黑、巴黎、羅馬、蘇黎世

● 2026年3月27日至4月5日及4月23日至5月4日

→ 阿德萊德、奧克蘭、布里斯本、基督城、墨爾本、珀斯、悉尼

國泰航空限時優惠

預訂網址：https://flights.cathaypacific.com/zh_HK/offers/special-fares-2026.html