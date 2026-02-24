歡迎回來

美食優惠︱大家樂奶茶咖啡券$99/10杯；大快活APP新春利是即減$12＋快活關愛長者咭即減$6
美食情報
美食優惠
Jetso

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:大家樂、大快活

　　最新美食優惠速報！大家樂 eatCDC 奶茶咖啡飲品券套裝，$99 歎足 10 杯，平均一杯唔使 $10，轉涷飲都係加$3，仲可以外賣拎走，好抵飲！另外，大快活會員即日起可於APP領取大利是，手機點餐即減 $12、另外早市、午市、茶市、晚市都有得減，正！老友記即日起至3月2日用「快活關愛長者咭」消費加碼優惠，單一發票即減$6！

 

　　無論習慣返工食早餐飲杯咖啡，下午茶歎杯奶茶，又有平價選擇！大家樂 eatCDC最新 推出「奶茶咖啡飲品券套裝」，$99 共 10 張飲品券，每張飲品券可兌換熱奶茶、 熱意式風味咖啡、 熱黑咖啡、 熱泡沫咖啡、 熱鮮奶咖啡、 凍奶茶（兌換時 +$3）、 凍意式風味咖啡（兌換時 +$3）、 凍黑咖啡（兌換時 +$3）其中 一 款飲品，最正係堂食及外賣均可！奶茶咖啡飲品券套裝全日適用，有效日期至2026年4月30日，唔怕飲唔切！

 

大家樂 eatCDC【奶茶咖啡飲品券套裝】

售價︰$99（每套 10 張）

每張飲品券可兌換以下其中 1 款飲品： 熱奶茶、 熱意式風味咖啡、 熱黑咖啡、 熱泡沫咖啡、 熱鮮奶咖啡、 凍奶茶（兌換時 +$3）、 凍意式風味咖啡（兌換時 +$3）、 凍黑咖啡（兌換時 +$3）

有效日期︰至2026年4月30日

網購 https://bit.ly/4qeQ9FI

 

大快活APP新春大利是即減 $12

 

　　大快活fans一樣有著數，美食食平啲！ 2026年2月24至3月16日，大快活會員，即可大快活APP領取專屬大利是，包括

 

　　•    手機點餐即減 $12
　　•    早市、茶市減 $5
　　•    午市減 $8
　　•    晚市減 $10

 

　　留意，優惠不適用於指定產品(包括但不限於零售產品、迷你葡撻、千層花型蛋撻、茶市阿活爆抵價、晚市小菜二人餐、單點飲品)及盆菜及派對美食訂購平台。

 

快活關愛長者咭即減$6

 

　　除此之外，2月20日起至3月2日，各位老友記於大快活使用「快活關愛長者咭」消費，單一發票即減HK$6， 全線分店通用！「快活關愛長者咭」持有人平時於大快活分店，每次消費可享港幣$3現金優惠，今次加碼優惠好著數，而且自助點餐機都可以用到「快活關愛長者咭」。

 

　　

60歲樂悠咭持有人亦具申請「快活關愛長者咭」資格，各位精明長者不可錯過。

 

優惠期：即日至2026年3月2日

註︰全線分店通用（以單一發票計算）

註︰不可與其他優惠同時使用（包括阿活爆抵價系列、晚市小菜二人餐）及購買零售或烘焙產品

https://www.facebook.com/fairwood.hongkong

