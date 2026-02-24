歡迎回來

KK星期二｜假想報告預告全球智能危機！｜AI擔憂再挫軟件股？
理財智慧
股市動向

KK星期二｜假想報告預告全球智能危機！｜AI擔憂再挫軟件股？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　Citrini Research預測AI引發智能替代螺旋將於2028年導致經濟大流行，這對美港股將帶來何種影響？AI初創公司Anthropic宣布，旗下Claude Code具備COBOL功能致使IBM股價重挫13.2%，軟件股危機四起？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/sVOXedNAzpA?si=3o43YLFYejs6RFUP

 

►把時間軸拉到01:32開始 — 節目開始

 

#元宇證券基金#林嘉麒#hot talk 1點鐘#關稅消息#泰國#00293#潤電#00836#中集#02039#中國中免#01880#渣打#02888
投票區

政府擬收購宏福苑受災樓宇
273
|
0

你是否認同政府收購宏福苑受災樓宇？

認同
24%
不認同
72%
無意見
4%
投票期：2026-02-23 ~ 2026-03-23
