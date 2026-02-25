歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？
辦公室求生術

海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略

　　跨境物流、海外倉、電商平台與全球支付體系的成熟，正在顯著降低中國品牌進入海外市場的技術門檻。北美、澳洲、加拿大等成熟市場，已具備相對完善的商業基礎設施，「能不能出海」本身，正在逐步退居次要位置。真正的問題隨之浮現：當基礎設施不再構成壁壘，海外市場的難點，究竟轉移到了哪裏？

 

海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？

 

不是「賣不出去」，而是「留不下來」

 

　　中國品牌並不缺海外銷量。

　　真正的挑戰在於：複購率低、生命周期短、品牌黏性弱。

　　很多品牌依然停留在「爆品邏輯」，靠價格、平台流量或短期行銷撬動銷量，卻難以形成穩定用戶資產。一旦平台規則調整、投放成本上升，增長立刻失速。

 

　　海外市場的消費邏輯，與國內最大的不同在於：

　　用戶更重視長期體驗，而非即時性刺激。

　　沒有穩定的售後體系、客服回應、內容溝通與品牌信任，銷量只是一次性行為，而不是可持續的市場佔領。這意味著，出海競爭已從「獲取訂單」，升級為「經營用戶」。

 

海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？

 

管道在手，不等於市場在控

 

　　不少企業會產生一個誤判：

 

　　「我已經進駐亞馬遜、TikTok、線下超市，為甚麼增長還是不穩？」

　　問題不在於有沒有管道，而在於管道是否可控。

　　平台管道解決的是「觸達」，卻並不等於「掌控」。演算法、貨架位置、流量分配，始終掌握在平台手中。缺乏本地化運營能力的品牌，往往只能被動接受規則變化。

　　更深層的挑戰在於：品牌是否擁有自己的海外管道組合包括本地零售網路、社區觸點、內容傳播節點與用戶關係鏈。當管道只是「借來的」，市場就始終不是自己的。

 

海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？

 

本地化不是翻譯，而是重構

 

　　很多出海失敗案例，都源於對「本地化」的低估。

　　本地化並不等於把中文說明書翻成英文，也不只是請一個海外代言人。真正的本地化，是對消費場景、文化語境、決策路徑的系統重構。

　　以北美和加拿大市場為例，消費者高度依賴口碑、社區推薦和真實體驗。沒有線下體驗、沒有真實評價、沒有本地內容背書，很難進入主流消費決策鏈。

　　這要求中國品牌必須走出「總部視角」，建立真正紮根當地的運營網路，而不是遠程管理的「海外執行端」。

 

海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？

 

從「出海能力」到「長期經營能力」

 

　　基礎設施解決的是「能不能出海」，而當下的核心問題是：能不能在海外長期存在。這背後考驗的，不再是單點能力，而是系統能力包括管道整合、本地資源協同、內容傳播、品牌信任構建，以及持續的數據回饋機制。

 

　　這也是為甚麼，愈來愈多品牌開始選擇與像紅萌出海這樣的本地化整合平台合作：不是單純幫你「把貨賣出去」，而是通過真實的本地管道網路、成熟的內容傳播體系與長期運營經驗，幫助品牌在海外形成可持續的市場存在感。當基礎設施已經就位，海外市場真正的難題，已經從「走出去」，變成了留下來、站穩腳跟，並被當地消費者長期選擇。

 

海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？

 

Tags:#海外市場#中國品牌#營銷#跨境物流#海外倉#電商平台#全球支付體系#數碼轉型#數碼營銷
Add a comment ...Add a comment ...
海外營銷策略｜不止於跳板：掘金加拿大，打開北美跨境新藍海
更多跨境營商戰略文章
海外營銷策略｜不止於跳板：掘金加拿大，打開北美跨境新藍海

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
393
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
34%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處