中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

正當全世界關注伊朗會否成為特朗普政府下個軍事打擊目標時，中國和韓國之間的黃海公海上空，大年初二（18日）爆發了一場大規模的中美戰機對峙事件。這揭示出2026年新春佳節之際，國際局勢的亂流非但沒有遠離，反而朝更為接近中國周邊的方向移動。

當天，駐韓美軍太平洋空軍第七航空隊的十多架F-16戰機，從首爾附近的烏山基地起飛，在南下濟州後，突然轉身向西，快速逼近中國位於黃海的防空識別區。中國空軍十多架戰機緊急升空攔截，在公海上演廿多架戰機迎頭相向的一幕。

美軍老爺機擅闖黃海

消息傳開後，內地軍迷對美方舉動嗤之以鼻，認為駐韓美軍居然敢動用老舊的F-16戰機來黃海搗亂，結局只會是「自取其辱」。然而，考慮到美軍此次行動是直接挑釁中國，以及其在第一島鏈軍事部署的聯動性，對於這次「老爺機闖境」恐怕就不能掉以輕心了。

駐韓美軍F-16戰機在年初二大規模擅闖黃海（設計圖片）

基於此次對峙是在遠離公眾視野的地方上演，中美兩軍究竟出動了多少兵力，例如空天的衛星和預警機、地面的雷達、水面水下的艦隻和潛艇，以及是否有隱形戰機伴隨或潛入等等，都難以知曉。由於黃海是中國首都圈的門戶，雙方在此次對峙中動用的攻防手段，有可能遠超公眾想象。

更應引起警惕的是，在參與第一島鏈圍堵中國的國家和地區中，只有一個地方是以F-16這款老爺機，作為最尖端的空中力量，就是台島的獨派政府。台軍的F-16戰機雖然在近年升級至V型版本，擴大了超視距作戰範圍，但能否對抗解放軍的隱形作戰機群，卻在島內引發質疑，尤其印巴去年空戰更加動搖了島內信心。

由地圖上看，由濟州島向西突破中國防空體系的地理條件和距離，與台海兩岸高度相似。因此從客觀上而言，駐韓美軍F-16戰機擅闖黃海的行動，給台軍作出了一種戰術示範。更為危險的是，在這場示範中，F-16戰機並不是用於防禦，而是主動展開「閃電式突襲」。

這就意味著，不管是有心還是無意，美軍正透過一場F-16戰機演示，來刺激和鼓動台島獨派的冒險主義和情緒。基於兩岸軍事實力對比懸殊的事實，台軍的F-16V不可能在實戰中存活太久，因此不排除一種可能，就是台軍的F-16V機隊利用台海較為狹窄的特點，憑藉美日提供實時情報，閃電突襲大陸沿海城市，以實現類似於烏軍在俄烏戰場上取得的一些局部戰果。

美日軍演與駐韓美軍聯動

那麼，美軍是否「有心」向台島演示這種戰術呢？圍繞著這個問題有兩條軸線。第一條軸線，是日本新首相高市早苗去年底在特朗普政府的默許下，高調把「台灣有事」納入日本「危機存亡事態」，試圖將台灣重新劃為日本的勢力範圍。而在高市本月8日以壓倒性姿態贏得提前大選後，美日旋即於16至18日舉行大規模聯合空中演習。

這場演習的主場位於東海及日本海，美軍期間出動了四架B-52戰略轟炸機，和上百架次的F-16戰機。美日軍事同盟的高調演習顯然是劍指中國，而駐韓美軍擅闖黃海的行動，就是在美日軍演的最後一天上演，就時間點來說恐怕不是巧合。如前所述，由韓國濟州經黃海發動突襲，和台海地理條件及作戰距離高度相似，如果我們把美軍F-16戰機的動作投射到台海，大概就能一窺美日聯合軍演的「全豹」了。

美軍在美日聯合軍演中出動B-52戰略轟炸機，與日本空自衛隊戰機巡航。（互聯網）

如果台島獨派的軍事冒險主義抬頭，甚至將其F-16V機隊預設為在美日同盟支援下，在台海擔當「突防尖兵」的角色，必將對兩岸和平前景造成顛覆性破壞。不幸的是，基於島內目前在政治上積極清理統派人士，在軍事上擴大對美軍購規模，引入進攻型武器的事實，美日在台島複製烏克蘭衝突的趨勢已變得非常明顯。

第二條軸線則要從中美博弈的更大動態範圍來看，特朗普政府在出兵委內瑞拉、擄走馬杜羅總統夫婦後，又積極部署對伊朗的軍事行動。委內瑞拉和伊朗都是中國的戰略夥伴，是對華重要的能源供應國家，特朗普的軍事行動不僅違反國際法，也嚴重侵害了中方利益。

美軍對伊朗行動箭在弦上時，必然會對北京可能採取的各種反制行動作出預判。因此，美日軍事同盟此時和駐韓美軍的聯動，可以被理解為特朗普政府在準備攻擊德黑蘭前，對北京採取的測試、牽制和威懾動作。

「止戰」與「生亂」的角力

結果，解放軍戰機集群升空攔截，與美軍擺開「硬碰硬」的態勢，極大震撼到了韓國的李在明政府。18日當天結束的軍演，美軍本來也邀請了韓國參加，但被李在明拒絕。然而事件卻令後者深刻意識到，就算韓國政府意圖在中美潛在衝突中避險，駐韓美軍卻仍有可能擅自行動，把韓國拖入戰爭的漩渦。

李在明早前訪華時，用習近平贈送的小米手機拍合照。（互聯網）

事發後，韓國軍方主動向新聞界曝光消息，指出駐韓美軍是「罕見」地在中國防空識別區附近進行「單獨訓練」，同時還強調駐韓美軍事前沒有向韓軍通報具體飛行目的，暗示韓方對此不知情。韓國國防部長安奎伯、聯合參謀本部部長陳永承更罕有向駐韓美軍提出抗議，而李在明本人亦於20日在韓國三軍總部發表演講，特別強調韓國必須實現國防自主。

可見，雖然中美仍然處於鬥而不破的狀態，但圍繞著中國周邊地區安全，卻正展開一場「生亂」與「止戰」的角力，這將成為量度中美博弈成敗的最關鍵指標。