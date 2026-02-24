歡迎回來

2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？
風水玄學

2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。上一集同大家介紹過2026年丙午馬年，肖馬、羊、猴、雞、狗和豬的運程，今集我們繼續邀請蔣博士講解其餘六個生肖的流年運程！屬鼠今年與馬相沖，加上有歲破、災煞、天哭、大耗、天狗等凶星，要有破財擋災的心理準備。想化解的話，必參考蔣博士分享簡單化解破財方法！屬牛丙午年當旺，吉星及財星拱照，尤其紫微入命有機會生女兒，可喜可賀。屬虎的朋友於馬年吉星欠奉，不宜有大舉動更要避開小人，做生意的話宜實行「拖字訣」，同樣地打工仔不要衝動轉工，宜三思。

 

　　屬兔今年運勢不錯，有天德、福星、天喜、紅鸞等吉星拱照，有機會生兒子，但留意有咸池桃花，已婚人士要注意。肖龍者今年凶多吉少，宜破財應驗，否則有機會喪服，建議大家布施及放生延壽健康。屬蛇去年犯太歲，今年運勢有好轉，祿勛吉星增財運，但注意容易有小病。

 

　　話說回來，有時聽到某個生肖流年宜創業，是否應該把握機會「去馬」？蔣博士認為還有一個決定性因素，另外除了攝太歲助催吉避凶，原來還有「窮算命富燒香」、「送窮鬼」的習俗，你又聽過未？即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略

馬年九宮飛星懶人包︱化解南方五黃煞、西北方病符位＋家居佈置攻略＋開工吉日貼士

2026馬年運程預測︱香港股市大升？買樓良機？火象最旺數字分享＋赤馬年春夏大水、秋冬易火災

赤馬紅羊煞有大災難？解構《丙丁龜鑑》＋全球局勢與香港預測＋部署策略

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

Tags:#風水#生肖#馬年#農曆新年#運程#犯太歲#2026生肖運程
