歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡
美食情報
著數優惠
美食優惠

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:KFC

　　咖啡是不少香港人的「必需品」，特別是上班族，早餐可以不吃，但咖啡不可以不飲！KFC新推出意式咖啡系列，選用意大利殿堂級咖啡品牌Segafredo Zanetti的優質Arabica咖啡豆，炮製出正宗而富層次感的意式咖啡。2月26日至3月25日期間，咖啡友可以激抵「試飲價」$9.9（凍飲$12.9），品嘗國際級咖啡滋味。此外，指定KFC分店2月26日首250位客人可以免費獲得一杯意式咖啡，機會難逢！

 

　　源自意大利博洛尼亞的Segafredo Zanetti，是全球最暢銷的咖啡品牌之一，這次為KFC獨家調配的咖啡，嚴選優質咖啡豆，以傳統配方烘焙出醇厚濃郁的意式風味。每杯咖啡均呈現豐富的金黃咖啡脂（Crema），散發強烈可可及堅果香氣，口感豐滿，餘韻悠長。KFC特別安排於早餐時段免費升級餐飲至熱美式咖啡，讓大家由清晨開始，以一杯高質意式咖啡展開新一天！

 

　　為讓更多顧客親身體驗Segafredo的正宗咖啡風味，KFC特別推出限時首月試飲優惠，由2月26日至3月25日全系列熱咖啡試飲價$9.9，凍咖啡試飲價$12.9。 

 

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡

美式咖啡

熱飲單點︰$16.5起（升級價︰$3／早餐時段及下午茶餐免費升級）

凍飲單點︰$19.5起（升級價︰$5）

 

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡

即磨白咖啡

熱飲單點︰$18.5起（升級價︰$4／早餐時段及下午茶加$2）

凍飲單點︰$21.5起（升級價︰$7）

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡

 

鮮奶咖啡

熱飲單點︰$19.5起（升級價︰$5）

凍飲單點︰$22.5起（升級價︰$8）

 

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡

泡沫咖啡

熱飲單點︰$19.5起（升級價︰$5）

凍飲單點︰$22.5起（升級價︰$8）

 

　　「肯歎咖！」Segafredo Zanetti意式咖啡系列由2026年2月26日起開始發售，於2月26日早上8點到指定KFC分店，首250位顧客只需於收銀處出示並讚好KFC香港官方IG／Facebook／Threads（@kfchk）指定貼文及追蹤任何KFCHK專頁，亦即可免費獲得一杯美式咖啡（熱）／即磨白咖啡（熱），數量有限，送完即止。

 

　　免費咖啡指定分店：黃埔花園、灣仔莊士敦道、APM、火炭山尾街、信德中心、長沙灣廣場、有餘貿易中心、利港中心、波斯富街、奧海城、新世紀廣場、健威坊、美麗華廣場及海富中心

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

 

Tags:#美食情報#KFC#咖啡#意式咖啡#著數優惠#家鄉雞
Add a comment ...Add a comment ...
火井火鍋 Ｘ 百年老店蛇王芬 期間限定「蛇王湯鍋」、蛇肉小食登場
更多搵食地圖文章
火井火鍋 Ｘ 百年老店蛇王芬 期間限定「蛇王湯鍋」、蛇肉小食登場

投票區

政府發表財政預算案2026
180
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
25%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處