KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡

咖啡是不少香港人的「必需品」，特別是上班族，早餐可以不吃，但咖啡不可以不飲！KFC新推出意式咖啡系列，選用意大利殿堂級咖啡品牌Segafredo Zanetti的優質Arabica咖啡豆，炮製出正宗而富層次感的意式咖啡。2月26日至3月25日期間，咖啡友可以激抵「試飲價」$9.9（凍飲$12.9），品嘗國際級咖啡滋味。此外，指定KFC分店2月26日首250位客人可以免費獲得一杯意式咖啡，機會難逢！

源自意大利博洛尼亞的Segafredo Zanetti，是全球最暢銷的咖啡品牌之一，這次為KFC獨家調配的咖啡，嚴選優質咖啡豆，以傳統配方烘焙出醇厚濃郁的意式風味。每杯咖啡均呈現豐富的金黃咖啡脂（Crema），散發強烈可可及堅果香氣，口感豐滿，餘韻悠長。KFC特別安排於早餐時段免費升級餐飲至熱美式咖啡，讓大家由清晨開始，以一杯高質意式咖啡展開新一天！

為讓更多顧客親身體驗Segafredo的正宗咖啡風味，KFC特別推出限時首月試飲優惠，由2月26日至3月25日全系列熱咖啡試飲價$9.9，凍咖啡試飲價$12.9。

美式咖啡

熱飲單點︰$16.5起（升級價︰$3／早餐時段及下午茶餐免費升級）

凍飲單點︰$19.5起（升級價︰$5）

即磨白咖啡

熱飲單點︰$18.5起（升級價︰$4／早餐時段及下午茶加$2）

凍飲單點︰$21.5起（升級價︰$7）

鮮奶咖啡

熱飲單點︰$19.5起（升級價︰$5）

凍飲單點︰$22.5起（升級價︰$8）

泡沫咖啡

熱飲單點︰$19.5起（升級價︰$5）

凍飲單點︰$22.5起（升級價︰$8）

「肯歎咖！」Segafredo Zanetti意式咖啡系列由2026年2月26日起開始發售，於2月26日早上8點到指定KFC分店，首250位顧客只需於收銀處出示並讚好KFC香港官方IG／Facebook／Threads（@kfchk）指定貼文及追蹤任何KFCHK專頁，亦即可免費獲得一杯美式咖啡（熱）／即磨白咖啡（熱），數量有限，送完即止。

免費咖啡指定分店：黃埔花園、灣仔莊士敦道、APM、火炭山尾街、信德中心、長沙灣廣場、有餘貿易中心、利港中心、波斯富街、奧海城、新世紀廣場、健威坊、美麗華廣場及海富中心

