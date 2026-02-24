歡迎回來

10
二月
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣 啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
大型盛事 節慶活動
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
推介度：
10/02/2026 - 26/02/2026
免費
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊
辦公室熱話

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:嗇色園黃大仙祠 fb

　　3月3日新春元宵佳節最有氣氛的地方，必定是黃大仙祠月老殿，大家除了可於今年重光的新建月老殿參拜，祈求天賜良緣，出Pool成功！當日上午9時起，參拜月老及捐款$20，即可以獲贈「月老手繩」一條及「祈願卡」一張，將心願寫於祈願卡，再掛於桃花樹上祈求良緣。參拜月老後，一定要遊園打卡，再去「大仙文創」選購一系列得意福物精品！

 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

元宵晚會活動包括參拜月老，當日上午9時起，參拜月老及捐款$20，即可請領「月老手繩」一條（數量有限）。

 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

 

　　凡下午6時後入園有機會獲贈福物，今年是超可愛獲贈「發光串燒湯圓」一份（數量有限，送完即止），手持與今年元宵節特色「大湯圓」及月亮造型裝置應節打卡位影相，好cute。元宵佳節正月十五，黃大仙祠延長開放至晚上9時（最後入園時間為8時）。

 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

園內晚上設有湯圓及月亮造型應節影相佈置，歡迎善信穿著華服入園打卡。

 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

請領「月老手繩」可獲贈「祈願卡」一張，可寫下願望後掛於桃花樹上，祈求良緣。

 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

 

農曆正月十五（元宵節）大仙祠開放詳情

日期： 3月3日 

時間：7:30am至9pm （最後入園時間為8pm）

 
 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

善信亦可藉此機會夜遊黃大仙祠，每逢農曆初一、十五延長開放時間至九時。

 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

 

　　月老廣場的「大仙文創」已開幕，一系列精美助緣文創品包括月老小福袋、心月之約手繩、情侶皮手繩、姻緣美滿冰箱貼、月老姻緣簿造型公仔、月亮心心公仔等，此外亦有黃大仙祠及財神宮主題冰箱貼，以供善信請領自用或贈送親友，寓祝福於日用。
 

 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

月亮心心公仔
 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

月老廣場的「大仙文創」售賣一系列精美助緣文創品。
 

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間

正月初一至十五可請領福物—馬年祈願香囊（全套共五款——平安、財運、健康、學業及姻緣）

 

嗇色園黃大仙祠

地點︰九龍黃大仙竹園村二號

電話︰2327 8141

開放時間︰正月初二至十四（2月18日至3月2日）-黃大仙祠7:30am-6pm（最後入園時間為5:30pm）；財神宮8am -6pm；太歲元辰殿8am-5pm

正月十五（3月3日）-開放時間︰黃大仙祠7:30am-9pm （最後入園時間為8pm）；財神宮8am-9pm；太歲元辰殿8am-5pm

註︰黃大仙信俗文化館年廿八至正月十五（2月15日至3月3日）期間暫停開放

https://www.facebook.com/wongtaisintemple

 

