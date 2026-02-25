歡迎回來

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
　　A股馬年首日（24日）見開門紅，但港股就跌近500點，將前日的逾600點上升，跌去近九成，將港股又置於淡勢壓力之下。

 

　　假期內地消息面平靜，國外地緣局勢、美關稅變化莫測以及AI增長憂慮等多重影響之下，美股前晚雖然大跌了，昨日富時A50指數也跌超1%，但A股昨日並未受到衝擊，高開震盪收紅，實現了普漲，開門紅如期而至！

 

　　昨日盤面分化還是很極端的，受到地緣局勢影響的方向，比如油氣勘探漲6.2%、開採輔助漲9.4%、天然氣漲4.7%、煤炭石油漲3.9%、有色銅漲4.3%、小金屬漲3.7%、遠洋運輸漲4.1%等。

 

　　另外，能源下游的化工化纖也出現了大漲，比如磷化工、鈦白粉、化肥、草甘膦、煤化工漲超4%。

 

　　順周期漲價線依舊是2026年重要潛在主線，節前急漲一波之後A煞下來，節奏緩下來了。假期地緣局勢催化擾動又讓大家看到希望，目前看這個方向還是看趨勢更好一些，切勿著急。

 

　　港股恒生指數昨跌1.8%，報26590點，恒生科技指數跌2.1%，報5270點，國企指數跌2.1%，報9007點，紅籌指數跌0.5%，報4445點。大模型股上漲，智譜(02513)漲約12%，MiniMax(00100)漲約5%。油氣股上漲，山東墨龍(00568)漲約11%。機器人概念股跌幅居前，臥安機器人(06600)跌約12%，越疆(02432)跌約11%。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌2.8%，騰訊控股(00700)跌3.3%，京東集團(09618)跌1.1%，小米集團(01810)跌2.2%，網易(09999)跌1.6%，美團(03690)跌4.2%，快手(01024)跌2.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.7%。

 

　　中國銀河策略表示展望未來，建議關注以下板塊：

 

　　1. 中東地緣風險升溫，美國關稅政策面臨大幅調整，投資者避險情緒升溫，貴金屬、能源等板塊有望震盪上行。

 

　　2. 消費板塊當前估值處於相對低位，隨著促消費政策增多，消費活力逐漸提升，消費板塊有望繼續上漲。

 

　　3. 科技板塊仍是中長期投資主線，經歷近期的回調後，估值壓力下降，在AI大模型更新加快、AI應用加速推進的背景下，相關板塊有望反彈回升。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#股市#A股#港股#地緣局勢#美國關稅#AI增長憂慮#能源#化工#金屬#科技股#消費股#貴金屬#阿里巴巴#騰訊控股#京東集團#小米集團#網易#美團#嗶哩嗶哩
