A股馬年首日（24日）見開門紅，但港股就跌近500點，將前日的逾600點上升，跌去近九成，將港股又置於淡勢壓力之下。

假期內地消息面平靜，國外地緣局勢、美關稅變化莫測以及AI增長憂慮等多重影響之下，美股前晚雖然大跌了，昨日富時A50指數也跌超1%，但A股昨日並未受到衝擊，高開震盪收紅，實現了普漲，開門紅如期而至！

昨日盤面分化還是很極端的，受到地緣局勢影響的方向，比如油氣勘探漲6.2%、開採輔助漲9.4%、天然氣漲4.7%、煤炭石油漲3.9%、有色銅漲4.3%、小金屬漲3.7%、遠洋運輸漲4.1%等。

另外，能源下游的化工化纖也出現了大漲，比如磷化工、鈦白粉、化肥、草甘膦、煤化工漲超4%。

順周期漲價線依舊是2026年重要潛在主線，節前急漲一波之後A煞下來，節奏緩下來了。假期地緣局勢催化擾動又讓大家看到希望，目前看這個方向還是看趨勢更好一些，切勿著急。

港股恒生指數昨跌1.8%，報26590點，恒生科技指數跌2.1%，報5270點，國企指數跌2.1%，報9007點，紅籌指數跌0.5%，報4445點。大模型股上漲，智譜(02513)漲約12%，MiniMax(00100)漲約5%。油氣股上漲，山東墨龍(00568)漲約11%。機器人概念股跌幅居前，臥安機器人(06600)跌約12%，越疆(02432)跌約11%。

大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌2.8%，騰訊控股(00700)跌3.3%，京東集團(09618)跌1.1%，小米集團(01810)跌2.2%，網易(09999)跌1.6%，美團(03690)跌4.2%，快手(01024)跌2.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.7%。

中國銀河策略表示展望未來，建議關注以下板塊：

1. 中東地緣風險升溫，美國關稅政策面臨大幅調整，投資者避險情緒升溫，貴金屬、能源等板塊有望震盪上行。

2. 消費板塊當前估值處於相對低位，隨著促消費政策增多，消費活力逐漸提升，消費板塊有望繼續上漲。

3. 科技板塊仍是中長期投資主線，經歷近期的回調後，估值壓力下降，在AI大模型更新加快、AI應用加速推進的背景下，相關板塊有望反彈回升。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

