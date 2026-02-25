歡迎回來

出軌，不一定是不道德人士的專屬產物，而是人性與感情的考驗
Sex & Love 性治療師手記

出軌，不一定是不道德人士的專屬產物，而是人性與感情的考驗
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
姊妹們，今日是丙午馬年第一次和大家見面，在此祝各位姊妹馬年事事順利、心想事成。未婚的姊妹能早日找到如意郎君，已婚的姊妹每日和丈夫溫馨甜蜜，已婚而又有子女的姊妹則一家和諧共處。
理財智慧

男人最好的投資是善待妻子

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　姊妹們，今日是丙午馬年第一次和大家見面，在此祝各位姊妹馬年事事順利、心想事成。未婚的姊妹能早日找到如意郎君，已婚的姊妹每日和丈夫溫馨甜蜜，已婚而又有子女的姊妹則一家和諧共處。

 

　　談到夫妻能否和睦、家庭能否和諧，最近我翻看一些朋友發來的短文，其中一段我是非常贊同的，那就是今日文章的標題——「男人最好的投資就是善待妻子」。

 

　　作為馬年第一篇稿，我想轉錄這篇短文和大家分享，無論對作為人夫或人妻者，都是一個很好的提醒：

 

男人最好的投資是善待妻子

婚姻的幸福密碼，就是夫妻雙方攜手共進。(Shutterstock)

 

　　「中年男人的幸福，90%都是要靠妻子的。一個男人最好的投資，就是善待自己的妻子。一個有擔當的男人，他一定會為他妻子做好三件事：

 

　　第一件，就是接納妻子的情緒。允許妻子有情緒，並且懂得去安撫她的心情，因為一個家庭最好的風水就是有一個情緒穩定的妻子。娶妻娶賢旺三代，賢不僅是勤快，更代表女人的通情達理。

 

　　第二件，就是維護妻子的自信，千萬不要去打壓她。那種在人前人後不斷數落自己妻子，說她這不是那也不是的男人，其實是最愚蠢的，因為在外人眼裏，伴侶是一個人真正的臉面。

 

　　第三件，就是懂得用愛去滋養自己的伴侶，絕對不能分心。中年夫婦走到最後，光靠愛情是不夠的，還得有肝膽相照的義氣，有不離不棄的默契，以及夫妻之間刻骨銘心的恩情。

 

　　父愛則母靜，母靜則子安，子安則家和，家和萬事興。一個家庭裏，男為天，自強不息；女為地，厚德載物。天不清，對家庭是傷害；地不寧，對家庭是災難。

 

　　所以一個家庭，不是誰優秀就可以，需要夫妻兩人共同進步，才能長長久久。家庭的平衡感很重要，全職太太，不一定沒有價值，公司老闆，也並不一定高人一等。

 

　　妻子離開原生家庭奔赴於你，她在生活中扮演很多角色，是為家庭操勞的後勤部長，是與你心靈相通的靈魂伴侶。在家，她是好媽媽；在公司，她是好員工。煩心事一籮籮，總會需要宣洩口。

 

　　愛妻者風生水起，一個情緒穩定的女人，一定離不開男人的善待。夫妻之間，如果男人懂得去安撫女人的情緒，女人也懂得體諒丈夫的不容易，那麼這個家庭的氛圍一定不會太差。

 

　　一個聰明的男人，都懂得去鼓勵、欣賞、讚美自己的妻子，而不是通過打壓她來襯托自己的尊嚴。妻子就是你的名片，她的優雅自信，本身就是對一個男人的實力，最直接的證明。

 

　　在雞零狗碎的生活中，中年夫妻會缺失愛，談不上肝膽相照，也不是不離不棄，更沒有刻骨銘心。在不斷爭吵中，無盡的冷漠，怨恨而又為了孩子無可奈何地堅持，最是煎熬。

 

　　其實，婚姻的幸福密碼，就是夫妻雙方攜手共進。你好，我也不差。戀愛時，你用甜言蜜語打動妻子，往後餘生，願你用行動去陪妻子。朝夕相處，共進退，幸福人生一起走。」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
379
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
34%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
