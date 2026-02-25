歡迎回來

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26
美食情報
美食優惠

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:北角海逸酒店

　　3 月自助餐情報！春季就想食辣及香口食物，驅除身體濕氣，最近北角海逸酒店綠怡咖啡廳，推出拉丁風味自助晚餐，一系列南美洲料理大量運用辣椒及香料入饌，口味濃郁，食肉獸必試燒肉眼配阿根廷青醬，還有即點即製燒乳豬及巴西燒烤，惹味非常，當然不少得任食鱈場蟹腳、刺身及菠菜芝士忌廉焗蠔！酒店eShop限時優惠第2位客人以$26享用自助晚餐，2人同行優惠$852，每位只需$426，好抵食，另有成人買一送一優惠及55折優惠 。

 

　　北角海逸酒店綠怡咖啡廳3 月起推出拉丁風味自助晚餐自助餐，南美洲料理烹調手法千變萬化：燉煮、烤製、酸橘汁醃製等，料理因應地域不同而風格各異，食物味道以「大膽、層次豐富且平衡」聞名。

 

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

 

　　食肉獸來到品嘗自助晚餐自助餐一定大滿足，尤其主題菜式燒肉眼配阿根廷青醬 / 燒汁，濃郁油潤、香氣濃烈的燒牛肉遇上酸辣解膩的青醬，帶來爽口、香辣、清新的口感體驗，充滿南美風情。廚師團隊會於現場為客人即點即製拉丁熱辣美食燒乳豬，燒乳豬皮脆肉嫩，皮卜卜脆，喜歡啖啖肉可以揀巴西燒烤，香口惹味非常，還有秘魯雞肉湯麵。

 

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

燒肉眼配阿根廷青醬 / 燒汁

 

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

即點即製燒乳豬

 

　　吃膩了，一試拉丁著名的開胃菜酸橘汁漬三文魚，味道酸香清爽，檸檬或青檸汁的強烈酸味會「熟化」生三文魚，使其口感緊實嫩滑且無腥味，搭配香草、洋蔥、辣椒和橄欖油，形成酸、辣、鮮、甜層次豐富的風味。自助餐精選菜式包括焗海鮮蛋餅、烤玉米片及燒鴨蕃茄莎莎、辣肉腸薄餅、雞肉黑豆飯、南美烤三文魚配牛油果莎莎醬、炸魚餅、南美烤五花腩等，充滿拉丁美食風情。

 

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

焗海鮮蛋餅

 

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

炸魚餅

 

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

南美海鮮燴飯

 

　　自助餐怎少得海鮮冷盤，你終於可以實現鱈場蟹腳、凍蝦、凍蜆及多款刺身包括三文魚、吞拿魚、鯛魚及八爪魚自由任你食，此外客人可以無限量享用菠菜芝士忌廉焗蠔。

 

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26

南美烤五花腩

 

　　甜品專櫃供應多款甜品，如美式芝士蛋糕、西班牙油條、焦糖燉蛋、杏仁朱古力慕絲蛋糕、冧酒朱古力蛋糕、士多啤梨黑森林蛋糕、Movenpick®雪糕，以及無限暢飲汽水、橙汁、精選紅 / 白餐酒、啤酒等。

 

　　經eShop預訂，當月壽星即可獲贈半磅生日蛋糕一個（需於用餐3天前預訂），與朋友一起享用生日大餐兼慶祝，倍添歡樂。食客可賺易賞錢積分 ，凡星期五、六、日、公眾假期及公眾假期前夕，每消費 $3可賺取 1易賞錢積分；星期一至四，每消費 $2可賺取 1易賞錢積分，公眾假期及公眾假期前夕除外。易賞錢app會員使用滙豐白金Visa卡簽帳更可賺3倍易賞錢分兼享全年優惠。

 

北角海逸酒店拉丁風味自助晚餐

日期︰2026年3月1日至4月30日 (星期四至日，4月3 - 5日除外)

時間︰晚上6時30分至10時

地點︰北角海逸酒店二樓綠怡咖啡廳

原價︰成人HK$748 l小童 (5-11歲) 或長者 （60歲或以上）HK$558

訂座電話：2185 2155

eShop限時優惠

26周年誌慶優惠：第2位客人以$26享用自助晚餐，2人同行優惠價：$852 (只限於3月份用餐)

成人買1送1優惠：$898

高達55折優惠 – 成人 $487起 / 小童或長者 $363起

https://eshop.harbour-plaza.com/northpoint/zh/26-March---April-Dinner-Buffet

 

