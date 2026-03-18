職場女王︱老闆同事搵你笨？定下底線＋拒絕成為廉價勞工＋自我保護必修心法

點解好人冇好報？首先要搞清楚，乜嘢係好人好事先！你估你抵得諗係好人？幫咗老闆上司同事下屬佢地會中意你？ Sorry lor，咁樣做只係自己一廂情願，佢哋只係貪你就手，擺明搵你笨都唔敢唔識拒絕，一啲價值都冇。實際上就係廉價勞工都冇資格做，因為你係免費勞動咋！

喺公司，日日上演呢啲場面：

同事OT做唔晒啲嘢，臨收工前掉個波俾你：「唔該幫幫手吖！」——你，硬食。

老闆任何時間包括假期一個電話打嚟：「份proposal可唔可以改改佢？」——你，硬食。

驚Say no會傷感情？驚人哋當你唔合群？驚講真話會俾人杯葛？於是，「OK」、「冇問題」、「好呀」變成你嘅反射動作，「唔緊要啦」就係你塊擋箭牌。

你以為你咁樣叫「與人為善」、「有Team Spirit」？你呢種冇底線嘅退讓，只係「免-費-勞-工」！你嘅價值？就係「零」！因為得嚟太易，人哋當係應份，用完即棄，連句「唔該」都費事講。你唔係善良，你只係軟弱懦弱「好蝦」！

記住Son姐話：「你份糧係叫你解決問題，唔係叫你滿足所有人。善良得嚟冇原則冇底線，喺人哋眼中，你白痴戇居自願俾人隨便攞去用。」

真正喺職場企得穩、俾人尊重嘅，從來都係啲識得舉起「NO」呢塊盾牌嘅醒目仔、醒目女。佢哋有原則，有底線，夠膽為自己嘅權益出聲。最得意嘅係，當你夠膽企硬，啲人反而唔敢睇你唔起，想同你合作？就要先秤下自己斤兩，攞返啲對等嘅價值出嚟交換。

記住！你嘅時間、你嘅精神、你嘅心力，全部都係你嘅「成本」！

唔好再用你啲「好脾氣」去倒貼人哋，換埋啲一文不值嘅「假面關係」啦！你嘅善良唔係無條件嘅，只會俾值得得到你善良嘅人！

由今日開始，學識企直條腰，要有底氣，用行動話俾全世界聽：你條底-線-喺-邊！你會發現，當你識得尊重自己，人哋先會開始尊重你。