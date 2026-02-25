歡迎回來

匯豐發現偽冒「HSBC RM Chat」WhatsApp帳戶！提醒客戶：官方帳戶有「藍剔」
TEXT:Katty WuPHOTO:匯豐香港

　　匯豐於2月23日發表聲明，提醒客戶注意偽冒「HSBC RM Chat」的WhatsApp 帳戶。騙徒可能會要求客戶提供個人資料或收到的一次性密碼（OTP），並可能利用所獲資訊進行未經授權的交易。

 

　　匯豐指偽冒帳戶電話號碼為「+855 18 938 9461」，以下是該帳戶的詳細資料：

 

匯豐提醒客戶注意偽冒「HSBC RM Chat」WhatsApp帳戶：官方帳戶有「藍剔」

偽冒帳戶

 

　　匯豐提醒客戶，除非已於「匯豐香港流動理財」應用程式或分行完成登記，否則不會透過HSBC HK RM Chat（WhatsApp或WeChat）收到聯絡。另外，「匯豐香港RM Chat」官方帳戶在個人檔案上會顯示「藍剔」標誌，並只會顯示為商業帳戶。客戶亦應注意，匯豐香港客戶經理對話僅有7個號碼（全部均以+852開頭）：

 

●    +852 2233 3083

●    +852 2233 3084

●    +852 2233 3085

●    +852 2233 3086

●    +852 2233 3087

●    +852 2233 3088

●    +852 2233 3089

 

匯豐提醒客戶注意偽冒「HSBC RM Chat」WhatsApp帳戶：官方帳戶有「藍剔」

官方帳戶

 

　　匯豐表示與偽冒帳戶並無任何關係，客戶不應開啟訊息內的連結、輸入敏感個人資料、或與網站人員聯絡。未來或許再會出現類似的偽冒帳戶及訊息。客戶應注意，匯豐不會透過短訊或電郵超連結，要求客戶登入其網站或流動應用程式進行交易或提供任何敏感的個人或信用卡資料。

 

　　如有懷疑，請致電匯豐個人客戶服務熱線2233 3000或直接報警，亦可以利用政府推出的搜尋器「防騙視伏器」，以辨識潛在的詐騙陷阱。

 

