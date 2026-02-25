歡迎回來

21
三月
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港 亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣...
推介度：
21/03/2026 - 22/03/2026
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街
娛樂新聞

羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　香港演藝人協會每年都會舉行春茗茶聚，今年於活動上，連任成為會長的古天樂頒發「傑出演藝大獎」以表揚過去多年來為演藝界貢獻良多的前輩藝人，今年由吳浣儀、程可為、劉江榮膺獎項。而羅蘭早前被影到蹣跚徬徨站在樓梯旁，顯得行動不便，她亦有現身新春活動，表現精神，不少老友上前慰問，她坦白公開了近況。

 

Read more：梁葆貞消瘦體重下跌，曾兩度跌倒撞傷後腦送院

 

　　香港演藝人協會日前舉行春茗茶聚，除了有連任的會長古天樂外，還有副會長錢嘉樂、一班理事會成員：周家怡、岑珈其、小肥、趙善恆、黃溢濠、麥子樂、岑樂怡、鄭文。逾百會員踴躍出席：羅蘭、余慕蓮、馮素波、丁羽、劉江、程可為、吳浣儀、梁葆貞、黃夏蕙、陳勉良、黃文標等現身支持，場面墟冚。

 

羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街

 

　　90歲羅蘭近年身體狀況開始明顯有變，去年開始行動不便需要拐杖扶助，又曾於家中跌倒要召喚救護車送醫，早前又被影到在尖沙嘴文化中心長樓梯外蹣跚徬徨站着不動，不斷向下望向樓梯遲遲未動，不少網民憂心她的身體狀況。

 

羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街

 

　　在香港演藝人協會的春茗茶聚上，羅蘭亦有精神奕奕到場，不少藝人上前跟她合照及拜年並慰問近況，她坦言表示：「腳麻麻地，天氣潮濕，腳會痛，新年都唔敢周圍去，驚多人。而家冇拍嘢，會喺屋企唸天主經、聖母經，朋友會打嚟傾吓偈，電視有節目教人做運動，我每日都會跟住節目做大半個鐘運動。」

 

 

羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街

 

　　席間同時頒發「傑出演藝大獎」以表揚過去多年來為演藝界貢獻良多的前輩藝人，今年由吳浣儀、程可為、劉江榮膺獎項，三人在古天樂及錢嘉樂手中接過獎項。吳浣儀、劉江首次出席演藝人協會活動，劉江說：「好多謝大家冇忘記我，自己唔習惯參加呢啲場合，性格比較內向，平時喺TVB成日見到大家，感覺係理所當然，但原來唔喺TVB嘅話要見面係好難，今日見番大家好開心，多謝大會頒呢個獎，我覺得自己未有資格。」

 

羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街

羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街

 

　　而吳浣儀亦感謝古天樂會長及一眾理事，大讚他們非常有心。程可為領獎時幽默地說：「我最唔識講嘢，竟然要我講嘢！好開心呢個年紀、呢個記性仲可以出鏡演繹角色，回顧一生到而家，我覺得而家係最開心，捱到而家75歲仲有工作，真係想唔到，有健康、有靚嘅心情。感激上天畀智慧我，同埋畀個樣我啦！而家都仲睇得吓。」

 

羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街

 

　　古天樂亦一如往年，在春茗茶聚向全場會員派發利是，亦向全場會員派發由福幼基金會贊助的福袋。余安安、張繼聰、周家怡、張敬軒、岑樂怡亦有贊助現場禮品及抽獎禮物，令每位出席會員滿載而歸。

 

Tags:#古天樂#錢嘉樂#羅蘭#余慕蓮#馮素波#丁羽#劉江#程可為#吳浣儀#梁葆貞#黃夏蕙#陳勉良#黃文標#影視娛樂#娛樂新聞#香港演藝人協會
77歲梁小龍心臟衰竭離世，死前一天疑與友人飯聚食羊肉火鍋
