GLOBAL Wednesday｜滙控全年業績搶先分析｜財政預算案淘金 | 前瞻英偉達港交所業績
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
影片網址：https://www.youtube.com/live/UEGiXrWVxHM?si=VX8pi_UZ4gInNeX-
►把時間軸拉到02:15開始 — 節目開始
【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
─────────────
【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！
節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z
─────────────
更多精彩節目：
直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62
─────────────
喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8
Tags:#美股#光大證券#湯麗鴻#港股#恒指#香港股票#hot talk 1點鐘#恒生指數#滙控#00005#港交所#00388#英偉達#NVDA#阿斯麥#ASML#SanDisk#SNDK#埃森哲#FICO#艾睿電子#巴里克礦業#Barrick Minin#Vistra Energy#VST#潤電#00836#超微半導體#AMD#蘋果#AAPL#美光#MU#哈電#01133#基石藥業#02616
Add a comment ...
Comment
暫無回應