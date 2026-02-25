美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1

下午茶三點三食咩好？7仔推出限定優惠2 月25日至3月3日一連7日，燒賣魚蛋$18/15粒最啱下午茶開心share！蛋撻fans可留意全線超羣分店千層酥皮蛋撻買二送二優惠，芋頭控必試香芋味千層酥皮蛋撻，除此之外，凡購買任何產品加$1 即可換購超Q彈 麻糬波波。

7仔燒賣魚蛋$18/15粒

7仔推出大優惠2 月25日至3月3日一連7日，每日下午2點後凡於7仔食檔惠顧燒賣魚蛋，即刻自動升級增量50%， 由$18蚊10粒升級變15粒，最啱下午茶開心share！用7仔 App「到店自取」功能落單都可享用增量優惠，隨時遙距落單無需排隊更方便。

留意，以上價格適用於香港店舖部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售/換/送完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

優惠日期：2026年2月25日至3月3日(下午2點後限定)

7仔食檔店舖：https://qr1.be/8DJICT

千層酥皮蛋撻$9/件、$1麻糬波波

全線超羣分店千層酥皮蛋撻進行買二送二優惠，經典原味千層酥皮蛋撻選用法國淡忌廉及比利時鮮奶，加上 超滑香濃蛋撻餡，每日新鮮烘焗千層酥皮勁酥脆、蛋撻fans不可錯過！芋頭控必試香芋味千層酥皮蛋撻，香芋餡幼滑細膩，奶香同芋香完美融合，甜度剛好，香氣四溢，千層酥皮蛋撻原價 $18/件現買二送二，平均$9/件，更可以混款口味購買。推廣期內 每天數量有限，售完即止。

除此之外，由即日起於全線超羣分店購買任何產品加$1 即可換購超Q彈 麻糬波波，包括朱古力 、芝士、芝麻三款口味任君選擇 。

門市地址：

• 中環香林大廈地下A舖

• 銅鑼灣波斯富街本德大廈地下D舖

• 太子道西 (花墟內)金寶樓地下A舖

• 觀塘順利邨利康樓G7號舖

• 東涌富東廣場地下6號舖

https://www.facebook.com/Marias.Bakery