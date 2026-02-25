歡迎回來

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1
美食情報
美食優惠

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:7-11、超羣餅店

　　下午茶三點三食咩好？7仔推出限定優惠2 月25日至3月3日一連7日，燒賣魚蛋$18/15粒最啱下午茶開心share！蛋撻fans可留意全線超羣分店千層酥皮蛋撻買二送二優惠，芋頭控必試香芋味千層酥皮蛋撻，除此之外，凡購買任何產品加$1 即可換購超Q彈 麻糬波波。

 

Read More：

美食優惠︱大家樂奶茶咖啡券$99/10杯；大快活APP新春利是即減$12＋快活關愛長者咭即減$6

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡

 

7仔燒賣魚蛋$18/15粒

 

　　7仔推出大優惠2 月25日至3月3日一連7日，每日下午2點後凡於7仔食檔惠顧燒賣魚蛋，即刻自動升級增量50%， 由$18蚊10粒升級變15粒，最啱下午茶開心share！用7仔 App「到店自取」功能落單都可享用增量優惠，隨時遙距落單無需排隊更方便。

 

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1

 

　　留意，以上價格適用於香港店舖部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售/換/送完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

 

優惠日期：2026年2月25日至3月3日(下午2點後限定)

7仔食檔店舖：https://qr1.be/8DJICT

 

千層酥皮蛋撻$9/件、$1麻糬波波

 

　　全線超羣分店千層酥皮蛋撻進行買二送二優惠，經典原味千層酥皮蛋撻選用法國淡忌廉及比利時鮮奶，加上 超滑香濃蛋撻餡，每日新鮮烘焗千層酥皮勁酥脆、蛋撻fans不可錯過！芋頭控必試香芋味千層酥皮蛋撻，香芋餡幼滑細膩，奶香同芋香完美融合，甜度剛好，香氣四溢，千層酥皮蛋撻原價 $18/件現買二送二，平均$9/件，更可以混款口味購買。推廣期內 每天數量有限，售完即止。

 

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1

 

　　除此之外，由即日起於全線超羣分店購買任何產品加$1 即可換購超Q彈 麻糬波波，包括朱古力 、芝士、芝麻三款口味任君選擇 。

 

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1

 

門市地址：

•    中環香林大廈地下A舖

•    銅鑼灣波斯富街本德大廈地下D舖

•    太子道西 (花墟內)金寶樓地下A舖

•    觀塘順利邨利康樓G7號舖

•    東涌富東廣場地下6號舖

https://www.facebook.com/Marias.Bakery

 

Tags:#美食情報#美食優惠#7-11#超羣餅店#燒賣魚蛋#蛋撻#麻糬波波
