財爺昨天（25日）發表下年度財政預算，有謂是扭虧為盈，有謂仍是虧。

筆者不才，只好請教DeepSeek，問它：「剛公布的明年香港政府財政預算案是否合乎量入為出的要求」，問的時間是下午1時半左右，其分析如下：

香港特區政府公布新一份《財政預算案》。對於是否符合《基本法》訂明的「量入為出」要求，政府的理財哲學出現了新的演繹：不再單純追求傳統的綜合帳目收支平衡，而是採取「經營帳目」與「非經營帳目」分開管理的策略。目前的分析普遍認為，這份預算案在力求整體財政穩健的同時，也體現了積極投資未來的意圖。

以下是對這份預算案是否符合「量入為出」要求的幾點分析：

「量入為出」的新演繹：《基本法》第107條要求財政預算以量入為出為原則。政府今次提出將財政分為經營帳目和非經營帳目分開管理。財政司司長解釋，經營帳目（涵蓋政府日常收支）必須量入為出，目標是達致盈餘；而非經營帳目（主要涉及基建和北部都會區等長遠投資）則可以接受因投資未來而出現的赤字，並可透過發債等方式融資。換言之，政府的焦點已從「避免赤字」轉向「力求在一段時間內恢復財政平衡」。

經營帳目有望達標，綜合帳目持續受壓：根據政府預測，經營帳目將在2026/27年度恢復盈餘，符合以這部分「量入為出」的原則。然而，由於加快推動北部都會區等大型基建，非經營帳目在未來數年預計會持續出現赤字。兩者合併計算的綜合帳目，赤字則會持續到2028/29年度才有望消除，較原先預測一再延後。

審慎理財與策略投資並行：在控制開支方面，政府正推行「強化版財政整合計劃」，目標在2027/28年度前累計削減經常開支7%。但同時，政府也計劃未來數年擴大發債規模（如發行基建債券），為北都等長遠項目融資。有意見認為，香港的債務水平佔本地生產總值約12%至16.5%，遠低於許多先進經濟體，處於非常穩健和可控的水平，適度舉債是「以債代地」的融資轉型，屬於戰略投資而非「先使未來錢」。

總體而言，今次預算案並未嚴格遵循傳統的「綜合帳目」年年平衡，而是透過區分經常與資本帳，試圖在恪守財政紀律與把握發展機遇之間取得平衡，為未來經濟增長鋪路。

昨天公布的財政預算案，充分利用了《基本法》第107條的「經營帳目」和「非經營帳目」的分管，這是阿爺刻意為香港在回歸前已鋪好的路。阿爺的布局不可謂不深遠，用好這分帳而管的管道，港府的北區發展、交椅洲的填海都可出師有名去籌資金了，香港的經濟發展就有眉目了。後談。

