歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
量入為出的新演繹
股市動向
理財智慧
港台評論

量入為出的新演繹

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　財爺昨天（25日）發表下年度財政預算，有謂是扭虧為盈，有謂仍是虧。

 

　　筆者不才，只好請教DeepSeek，問它：「剛公布的明年香港政府財政預算案是否合乎量入為出的要求」，問的時間是下午1時半左右，其分析如下：

 

　　香港特區政府公布新一份《財政預算案》。對於是否符合《基本法》訂明的「量入為出」要求，政府的理財哲學出現了新的演繹：不再單純追求傳統的綜合帳目收支平衡，而是採取「經營帳目」與「非經營帳目」分開管理的策略。目前的分析普遍認為，這份預算案在力求整體財政穩健的同時，也體現了積極投資未來的意圖。

 

　　以下是對這份預算案是否符合「量入為出」要求的幾點分析：

 

　　「量入為出」的新演繹：《基本法》第107條要求財政預算以量入為出為原則。政府今次提出將財政分為經營帳目和非經營帳目分開管理。財政司司長解釋，經營帳目（涵蓋政府日常收支）必須量入為出，目標是達致盈餘；而非經營帳目（主要涉及基建和北部都會區等長遠投資）則可以接受因投資未來而出現的赤字，並可透過發債等方式融資。換言之，政府的焦點已從「避免赤字」轉向「力求在一段時間內恢復財政平衡」。

 

　　經營帳目有望達標，綜合帳目持續受壓：根據政府預測，經營帳目將在2026/27年度恢復盈餘，符合以這部分「量入為出」的原則。然而，由於加快推動北部都會區等大型基建，非經營帳目在未來數年預計會持續出現赤字。兩者合併計算的綜合帳目，赤字則會持續到2028/29年度才有望消除，較原先預測一再延後。

 

　　審慎理財與策略投資並行：在控制開支方面，政府正推行「強化版財政整合計劃」，目標在2027/28年度前累計削減經常開支7%。但同時，政府也計劃未來數年擴大發債規模（如發行基建債券），為北都等長遠項目融資。有意見認為，香港的債務水平佔本地生產總值約12%至16.5%，遠低於許多先進經濟體，處於非常穩健和可控的水平，適度舉債是「以債代地」的融資轉型，屬於戰略投資而非「先使未來錢」。

 

　　總體而言，今次預算案並未嚴格遵循傳統的「綜合帳目」年年平衡，而是透過區分經常與資本帳，試圖在恪守財政紀律與把握發展機遇之間取得平衡，為未來經濟增長鋪路。

 

　　昨天公布的財政預算案，充分利用了《基本法》第107條的「經營帳目」和「非經營帳目」的分管，這是阿爺刻意為香港在回歸前已鋪好的路。阿爺的布局不可謂不深遠，用好這分帳而管的管道，港府的北區發展、交椅洲的填海都可出師有名去籌資金了，香港的經濟發展就有眉目了。後談。

 

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

量入為出的新演繹

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港財政預算#香港經濟#公共財政#政府開支#債務融資#基建發展#北部都會區#財政紀律#策略投資#基本法#預算迴響#經營帳目#非經營帳目
Add a comment ...Add a comment ...
向前看
更多政政經經文章
向前看

投票區

政府發表財政預算案2026
181
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
26%
非常不滿意
34%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處